Así será el gimnasio que ocupará La cuna del cierzo de Zaragoza

El goteo de gimnasios en Zaragoza es incesante. Cada vez más cadenas se interesan por los locales de la capital aragonesa para abrir las puertas de clubes que se llenan de usuarios en apenas unos días. Fitness Park, la compañía número uno en Francia de este tipo de complejos, ultima la llegada de su tercer gimnasio 'low cost' a la capital aragonesa. Y lo hace en el local de un restaurante conocido en la ciudad que hasta hace cuestión de días se encontraba a la venta.

El caso que nos ocupa es el de La cuna del cierzo, un local situado en la avenida de María Zambrano, a la altura del número 50. Este conocido restaurante, popular especialmente en el barrio del Actur, tuvo que cerrar después de que el Ayuntamiento de Zaragoza aprobara su expediente de clausura en octubre de 2022 por ejercer como sala de fiestas sin tener licencia para tal actividad. Desde entonces, este inmueble quedó vacío y, hasta hace unas semanas, un cartel de 'Se vende' colgaba en una de las paredes.

Su destino se conoció a principios de mes cuando el nuevo propietario estampó una licencia de obras en uno de los cristales. El promotor Fit Zaragoza S. L., una sociedad de la cadena Fitness Park en España, transformará el local para abrir su tercer gimnasio en la ciudad, tras su presencia en Delicias y en el centro comercial de Puerto Venecia. Así lo confirma Isaac Salinas, 'club manager' de la compañía en la capital aragonesa. "Esta apertura se enmarca dentro del plan de expansión que tenemos en Zaragoza. Prevemos abrir entre dos y tres locales más", explica. La inversión ronda los dos millones de euros.

La entrada de La cuna del cierzo. Su fachada cambiará de color y el logotipo será sustituido. Oliver Duch

La entrada de La cuna del cierzo. Su fachada cambiará de color y el logotipo será sustituido. Oliver Duch

La cuna del cierzo tiene una superficie de unos 1.300 metros cuadrados distribuidos en dos plantas más un aparcamiento. Así, no será el centro más grande de Fitness Park de la ciudad (el de Puerto Venecia cuenta con más de 1.700 metros cuadrados), pero Salinas incide en que este gimnasio no tendrá clases guiadas, por lo que habrá más espacio para el resto de zonas de maquinaria y peso libre al retirar la sala de actividades. Por el momento, la cadena no aporta más datos sobre su apertura, ya que están sujetos a los tiempos del Ayuntamiento y la concesión de las licencias. Las obras en el interior de la sala comenzaron este mismo mes.

Imagen del interior del Fitness Park de Delicias. Fitness Park / Facebook

Imagen del interior del Fitness Park de Delicias. Fitness Park / Facebook

Lo que sí se sabe es que el local de La cuna del cierzo se transformará en un enorme complejo 'fitness' y su fachada se coloreará con los colores corporativos de la marca, negro con un toque de amarillo. En la memoria quedará el logotipo que el restaurante mantenía en una de las fachadas, con un color rojizo característico, y será sustituido por el de Fitness Park. La planta baja, la del aparcamiento, ha quedado a la venta.

"Nuestra ventaja competitiva es ofrecer el mejor ‘fitness’ posible al mejor precio, con la mejor maquinaria del mercado", comenta Isaac Salinas. Este tipo de gimnasios 'low cost' son conocidos por hacer promociones, como las que hay en marcha en sus otros centros, donde la inscripción viene acompañada por un precio especial. El coste base es de 25 euros durante cuatro semanas con permanencia, más 30 de matrícula -10 euros más caro sin permanencia-. "Cuando anunciemos por redes sociales la apertura lanzaremos una oferta especial", dice el 'club manager'.

"Llegamos a Zaragoza para arreglar el problema de la saturación en gimnasios más reducidos que no tenían mucha maquinaria", asegura Salinas. Así, lo que se espera en el centro del Actur son muchos puestos con máquinas de las mejores marcas del mercado. El gimnasio irá enfocado a entrenamientos cardiovasculares, de musculación con peso libre y sin clases dirigidas. Esta cadena abre los 365 días al año en un horario más amplio que la mayoría: de 6.00 a 1.00.

Se termina así la historia del conocido restaurante La cuna del cierzo, que aterrizó en esta zona del Actur entorno al año 2014, para dar paso a otra cadena de gimnasios. De hecho, entre Gran Casa y Carrefour, en el entorno de María Zambrano, se contabilizan ya cuatro grandes compañías: McFit, Altafit, Vivagym y la próxima apertura de Fitness Park, que desembarcó en España en 2020 de la mano de Fréderic Conquet. Todo ello sin contar con otros más pequeños, como el Island Fitness Center o el centro de entrenamiento Nutripro.

Para el presidente de la asociación de vecinos de Actur-Rey Fernando, Paco Lázaro, es una buena noticia el uso de este local para un gimnasio ya que diversifica la oferta "y obliga a que las compañías ofrezcan precios competitivos". "Socialmente no nos preocupa. El tema de los gimnasios está proliferando muchísimo en el barrio, tanto con grandes cadenas como con pequeños centros con monitores", comenta. Lo que sí concierne a los vecinos, dice Lázaro, es la "externalización de la gestión de edificios municipales, como el pabellón Siglo XXI".