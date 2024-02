El PSOE pide una junta de portavoces “extraordinaria y urgente” tras conocerse las millonarias exigencias de la FIFA

El PSOE ha solicitado este viernes una junta de portavoces “extraordinaria y urgente” para pedir información al PP sobre los millonarios requisitos que exigirá la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) a las ciudades que se conviertan en sede del Mundial 2030, entre las que se incluyen un seguro de responsabilidad de 100 millones de dólares para dar cobertura al campo.

El grupo municipal ha solicitado que la reunión se produzca antes del próximo viernes, día 23, plazo máximo para que Zaragoza firme el dosier.

También Vox pedirá explicaciones. Su portavoz, Julio Calvo, cree que el equipo de gobierno debe aclarar “desde cuándo tenía esa información”. “Parecen exigencias nuevas, pero en realidad las conocían desde hace tiempo. También vamos a pedir una valoración sobre lo que podrán suponer a nivel económico”, ha agregado. Cree, pese a todo, que los 50 millones de euros a los que alude Gijón son una cantidad “desmesurada”. “Parece más una excusa para salirse de la candidatura, no se justifica de ninguna manera. Sobre todo teniendo en cuenta que, aunque se trata de un seguro con una cobertura elevada, se limitaría a un mes o mes y medio. No creo que, aun sumando todas las exigencias, se llegue ni de lejos a la cantidad que dice Gijón. No veo ninguna otra ciudad candidata que haya expresado problemas”, ha manifestado.

Calvo duda de que estos 50 millones sean siquiera una cifra real. “Estoy seguro de que el Ayuntamiento tiene seguros similares y no creo que estén suponiendo unos costes tan excesivos. Además, ha de tenerse en cuenta que, en lo que respecta al dispositivo de seguridad, el Estado pondrá medios para la celebración del Mundial que se unirán a los efectivos de la Policía Local y Nacional y la Guardia Civil”, ha aseverado.

Para ZEC, en cambio, todo esto es una muestra más de la “absoluta falta de transparencia que el PP está generando en torno a la operación Romareda”. “El propio Ayuntamiento de Gijón va someter su continuidad al pleno y podría terminar renunciando a una candidatura que ahora mismo genera más dudas de viabilidad que certezas en el retorno económico. Una vez más, nos reafirmamos en sostener que la nueva Romareda, tal y como la ha planteado el PP de Natalia Chueca, va a hipotecar las arcas públicas durante muchos años”, sostiene su portavoz, Elena Tomás.

Los requisitos de la FIFA también han generado reacciones en el plano autonómico. Desde Podemos han instado al Ayuntamiento a hacer públicos que requiere la FIFA y han criticado el “oscurantismo” de los populares.