Chueca garantiza que Zaragoza seguirá en la carrera del Mundial pese a las exigencias millonarias de la FIFA

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha garantizado este viernes que la ciudad seguirá en la carrera del Mundial de 2030 pese a las exigencias millonarias de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), entre las que se incluyen la obligatoriedad de contratar un seguro de responsabilidad civil de 100 millones de dólares.

La regidora ve “fundamental” que el Mundial “no pase de largo” y ha insistido en que las cifras que maneja el Ayuntamiento de Gijón, que podría renunciar a su candidatura al estimar en 50 millones de euros el coste que tendría la cita mundialista paras las arcas públicas, no son las que baraja la capital. No ha detallado, sin embargo, a cuánto ascienden los cálculos del Ayuntamiento, que todavía está ultimando los informes económicos internos. “Muchos de los servicios que se están solicitando y que se tienen que implementar tienen una valoración que todavía no está cerrada, pero no es del mismo importe que la de Gijón. Cuando la tengamos, la compartiremos”, ha prometido.

Según Chueca, la capital no puede perder el impacto de 350 millones de euros que dejarían los partidos de la fase de grupos. Como ejemplo ha puesto otros grandes eventos como la Expo 2008, cuando Zaragoza “tuvo que adaptarse a las necesidades” que se exigieron en su momento para acoger la muestra internacional. "El Mundial va a tener una repercusión económica mucho mayor que una Expo. Merece la pena que Zaragoza esté dentro, la cuarta ciudad de España no puede quedarse al margen. Las 700.000 personas que viven aquí se lo merecen", ha subrayado.

También ha adelantado que la próxima visita de la Federación Española de Fútbol, prevista para este lunes, consistirá en una reunión de trabajo en la que estarán “todas las partes implicadas”. Será una jornada con una jornada “muy intensa” en la que la ciudad dará a conocer su proyecto “de primera mano” y aprovechará para trasladar todas las dudas y consultas sobre la mesa de cara a que la RFEF pueda hacer una evaluación “en firme” de la candidatura de la capital. “Servirá para ver si Zaragoza está preparada para ser sede del Mundial y que puedan darnos su respuesta en breve”, ha dicho. Y en lo que respecta al futuro estadio, ha señalado que “se está trabajando” dentro de la sociedad mixta con la “confidencialidad” que requiere la situación.