La caída de Gijón refuerza las opciones de Zaragoza para el Mundial 2030

Zaragoza afronta la recta final en su carrera por convertirse en sede del Mundial 2030. La Federación Española de Fútbol (RFEF) visitará la próxima semana la capital aragonesa para ultimar los detalles de la candidatura una vez firmados los exigentes compromisos que reclama la FIFA a las ciudades llamadas a albergar partidos del campeonato. Es el paso previo para hacer la criba en la que se designarán los diez estadios elegidos, y el proyecto de La Romareda es uno de los favoritos. Más después de conocer que una de las aspirantes, Gijón, está prácticamente descartada.

La ciudad asturiana se postulaba con el estadio de El Molinón, un gobierno autonómico socialista, al igual que la Moncloa, una línea de AVE recién estrenada y un alto grado de consenso social e institucional. Todo ello convertía a su candidatura en una de las rivales directas de Zaragoza.

De ahí que su posible retirada del proceso sea motivo de celebración a orillas del Ebro. La causa no es otra que los elevados costes que requerirá la organización del Mundial para las sedes, según el extenso dosier de compromisos que ha trasladado la FIFA a las aspirantes. En el Ayuntamiento de Gijón cifran el desembolso en 50 millones de euros, una cifra que creen que “hipotecaría” las arcas municipales, pese a la previsible inyección económica que recibirían las elegidas por parte del Gobierno central para ayudar en los gastos de organización.

De momento han paralizado su candidatura y van a revisarla a fondo y a someterla a consulta del pleno. No tendrán mucho tiempo, porque los compromisos deben estar firmados y entregados antes del día 23 de este mes. A Gijón se le une otro problema incluso mayor, y es la indefinición del proyecto de reforma del estadio, cuyo coste ascendería a 140 millones de euros.

En cualquier caso, las dudas de la candidatura asturiana minan seriamente sus opciones, todo lo contrario que las de Zaragoza, que es ya una de las favoritas para estar entre las elegidas. Parecen fijas el Santiago Bernabéu y el Metropolitano en Madrid, y el Camp Nou y el RCDE Stadium de Barcelona, así como La Cartuja en Sevilla. Del País Vasco no se caerá San Mamés, y también parte en buena posición Anoeta.

Desde los estamentos deportivos implicados, como la RFEF y el CSD, trasladan que Zaragoza no puede faltar a la cita, una vez armados los compromisos institucionales y financieros para que la construcción de una nueva Romareda sea una realidad antes de 2030. Es el camino que también quiere recorrer Valencia con la culminación del estadio que quedó varado hace años. En su caso, no obstante, el proyecto no cuenta con tantas certezas como el de la capital aragonesa.

Finalmente, también se postulan ciudades como Málaga, Gran Canaria o Murcia. Según los plazos que maneja la RFEF, la decisión podría conocerse el próximo mes de marzo. En este sentido, urge la celebración de las elecciones para renovar la directiva del máximo organismo del fútbol nacional, lo que permitiría avanzar en las negociaciones con los otros dos países anfitriones, Portugal y Marruecos, para conocer el número definitivo de sedes.