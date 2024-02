¿Sigue siendo rentable comprar una plaza de garaje y ponerla en alquiler en Zaragoza?

Aunque beneficiosa, la inversión en vivienda conlleva riesgos que las personas con un patrimonio menor en ocasiones no quieren correr. En Zaragoza, estas rentabilidades pueden alcanzar, en el mejor de los casos, un 33% según varios expertos, pero no es fácil hacerlo. No obstante, hay otras fórmulas más desconocidas que ayudan a sacar un beneficio pequeño a cambio de una inseguridad menor.

Las más recurridas por pequeños inversores son las de trasteros, locales o garajes. En el caso de estos últimos, la rentabilidad no es la mayor, pero el riesgo se reduce de sobremanera dado que los precios se han mantenido estables en la capital aragonesa desde la crisis del 2008. De hecho, según un estudio de Idealista, la rentabilidad media a la hora de comprar una plaza de garaje y arrendarla fue de un 6% durante el cuarto trimestre de 2023.

Del informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, con datos del tercer trimestre, se desprende que el precio por metro cuadrado fue de 1.189 euros, un 1,05% menos que tres meses antes pero un 7% más que el año anterior. El coste medio ascendió hasta los 16.363 euros, casi un 5% más que en el mismo periodo de 2022.

Plaza de garaje en alquiler en Zaragoza. José Miguel Marco

Para Fernando Baena, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Aragón, el mundo de los garajes siempre ha sido un tema "peculiar" dentro del mercado inmobiliario. "Ni en la época del 2008 bajó una barbaridad y cuando suben los precios le cuesta subir", explica. A su parecer, es una inversión "bastante estable". "Abarca desde personas que compran muchas plazas hasta el pequeño inversionista que solo se hace con una o dos", añade.

Su versatilidad hace que sea una buena opción para lanzarse al mundo de las inversiones o para afianzarse en él. No obstante, él cifra la rentabilidad de los garajes entorno a un 5%, dependiendo del precio al que se adquieren las plazas. "Si es una plaza en una ubicación normal, donde cabe un coche normal y comprada por 20.000 euros, el beneficio se acerca más al 5%. Si se adquiere por 40.000 euros, ahí ya va un poco justo", indica Baena. Los precios del alquiler, estima, pueden ir desde los 40 euros mensuales hasta los más de 130, dependiendo principalmente de la ubicación.

Los beneficios con este tipo de operación inmobiliaria se pueden encontrar en barrios donde haya edificios sin plazas de garaje y con "dificultades" para aparcar. Especialmente, esto puede ser en distritos como el centro o cualquier otro más "tradicional", como Delicias, Las Fuentes, San José, que no disponen de tantos 'parkings' residenciales como las zonas más nuevas, como sí ocurre en Miralbueno o Parque Venecia. Aunque "hay mucha dispersión de precios", Baena estima que en el corazón de la ciudad los garajes se pueden encontrar desde 130 euros al mes para arrendar, mientras que en zonas más alejadas la cifra baja hasta 50 euros.

En el momento de publicación de este artículo, en Idealista hay a la venta más de 1.400 garajes en Zaragoza, de todo tipo de precios, desde los pocos miles hasta operaciones que comprenden varias plazas de estacionamiento y trasteros por 475.000 euros.

El estudio de Idealista también recoge otras fórmulas de rentabilidad, como los locales comerciales o las oficinas. En el caso de los primeros, la capital aragonesa se encontró por encima del 10% en el cuarto trimestre de 2023, superando la media española y a la altura de ciudades como Lérida o Gerona. Es una de las operaciones que más beneficios da, según el portal inmobiliario. En cuanto a las oficinas, en Zaragoza se presenta "el retorno más jugoso", junto a Sevilla, con un 11,7% de rentabilidad bruta.