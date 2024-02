Pisos a la venta en Zaragoza con 'okupas', puertas tapiadas y otros anuncios surrealistas

Parece un chollazo. "Se vende encantador piso en Zaragoza, con una superficie de 53,62 m2 distribuidos en 44 m2 útiles", se puede leer en el anuncio de un banco en un conocido portal inmobiliario. El interesado la puede adquirir por tan solo 32.600 euros en el barrio del Oliver. Pero ojo, que viene con sorpresa dentro. "El inmueble se transmite ocupado por un tercero sin título, consúltenos por las condiciones especiales del mismo", añaden. Aunque es una parte residual del mercado inmobiliario, en la capital aragonesa todavía pueden encontrarse casas a la venta con 'okupas' dentro, con las puertas tapiadas o que se encuentran inmersas en una subasta judicial.

Como es lógico, este tipo de anuncios no suelen ser de particulares y, en su mayoría, son de inmobiliarias de bancos. Y los compradores rara vez son personas de a pie, porque "nadie quiere meterse en ese berenjenal". Así lo detalla Pedro Arellano, gestor de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ), quien ha tenido en cartera en alguna ocasión pisos a la venta con 'okupas' dentro. "En estos momentos no, pero he tenido", afirma. "La propiedad la suelen tener fondos o bancos. Los particulares no los venden porque están más preocupados por el proceso judicial de echar a esa persona de casa que de otra cosa", añade este experto.

Esta situación la constata también Juan Morgado, de Morgado Inmobiliaria. "No tengo ninguno a la venta ni lo he tenido. La gran mayoría son de bancos, que han tenido mucho tiempo una vivienda embargada y al final ha sido 'okupada'", relata. Por ejemplo, cita una casa en la calle de las Armas, número 109, donde se produjo una operación de este tipo hace poco según pudo constatar. "Se vendió por 14.000 euros o incluso menos, porque los bancos muchas veces aceptan contraofertas", añade.

Así, es sencillo encontrar anuncios de este tipo en la capital aragonesa. Mismamente, en Idealista, si se buscan casas a la venta y se filtra por las más baratas, afloran varios pisos con casuísticas especiales: en estado ruinoso o para reformar u 'okupados'. Como es lógico, las inmobiliarias anuncian que no se permiten las visitas y no se aportan fotografías del interior, tan solo los datos catastrales, por lo que uno nunca sabe lo que puede encontrarse dentro.

Según el último censo del INE, en Aragón hay 129.870 viviendas vacías, un 29% más que hace una década. Esto es el 15% del parque inmobiliario de la Comunidad. De esa cifra, la mayor bolsa de casas sin uso se concentra en Zaragoza, con 15.732, aunque la mayoría de ellas se reparte en pequeños municipios. Este ha sido uno de los mayores dolores de cabeza del mercado inmobiliario, que ha visto cómo varios de estos pisos eran 'okupados' por personas en busca de un techo (muchas veces sin luz ni agua) dificultando aun más su salida al mercado.

Una calle de Zaragoza donde se oferta una vivienda 'okupada'. Solvia

No obstante, según Arellano, la cantidad de anuncios se ha reducido con el paso de los años. "En su día, las entidades bancarias tenían mucho parque y los 'okupas' entraban a saco, pero a día de hoy tienen muy poco producto embargado. Ahora lo que les queda es de Sareb, que es poco", añade el gestor de GIZ. En la capital aragonesa, el llamado 'banco malo' tiene en su haber 256 viviendas, según el registro de su página web.

Un anuncio de Haya Real Estate, que gestiona pisos de BBVA, donde se precisa que el acceso de la vivienda a la venta está tapiado. Haya Real Estate

"Piso ocupado por una persona sin justo título. Este inmueble, debido a su estado ocupacional, no admite visitas", se puede leer en otro anuncio de Idealista de una vivienda a la venta por solo 35.000 euros en Las Fuentes. Después, se describe el inmueble como si nada. "Luminosa vivienda de 59 m². Según el catastro, la vivienda está distribuida en varias dependencias", añaden, sin aportar ninguna fotografía del interior.

¿Quién compra estos pisos? "Se suelen vender por lotes y normalmente no los compra un particular, porque da mucho miedo. Suelen ser empresas o pequeños inversores, y adquieren tres por buen precio", señala Arellano. La rebaja sería, como mínimo, del 50% o 60% de lo que realmente costaría el inmueble. "Yo los he vendido en lotes e incluso los he comprado así", atestigua este agente.

Buceando en Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, o en Haya Real Estate, de BBVA, hay decenas de anuncios de este tipo. De hecho, en este último marca directamente qué viviendas hay ocupadas, cuáles están disponibles o están en situación de proindiviso, es decir, cuando se vende un porcentaje menor del 50% de la propiedad, además de algunos que directamente están sin posesión. De 47 ofertas en Haya, seis son con 'okupas', un par que tienen las puertas tapiadas y otros tantos que no tienen dueño. Las rebajas son de hasta 65% en algunos casos y la mayoría se encuentran en las zonas más tradicionales de la ciudad.

Mientras, en Solvia predominan las ofertas de viviendas que han sido adquiridas por un procedimiento judicial (concursal o hipotecario) por el vendedor, el cual no ha tomado todavía posesión del mismo. De hecho, en este portal se catalogan estos anuncios como "en situación especial", y las descripciones son más reveladoras: "El inmueble se transmite sin conocerse por parte del vendedor el estado de conservación actual, ni su situación ocupacional, arrendaticia, de servicios y de suministros", y se precisa que la casa no podría ser hipotecada o tasada mientras perdurase esta situación, además de que recomiendan al comprador que obtenga asesoramiento profesional y legal antes de aventurarse en la adquisición del piso.

Anuncio en Solvia de una vivienda a la venta en Zaragoza que no tiene dueño. Solvia

En Zaragoza, este tipo de oferta se reparte, especialmente, en el Casco Histórico y en el barrio de La Magdalena, donde salen a la luz unos cuantos pisos procedentes de desahucio, que pasaron a manos de bancos y mientras tanto fueron ocupados por familias sin recursos. Los expertos señalan que este tipo de operaciones pueden ser una verdadera ganga o una pesadilla, ya que los nuevos propietarios se enfrentarían, en caso de falta de acuerdo, a un tedioso proceso judicial para desalojar a las personas del inmueble.

No obstante, hay casos en los que se podría incluso llegar a un acuerdo con las personas que están en el inmueble de manera ilegal, con el nuevo propietario ofreciendo dinero a cambio de que desalojen la casa. "En la gran mayoría de los casos, el comprador negocia con el 'okupa', quien se va con dinero debajo del brazo. Es una pena, porque de ahí pasa a 'okupar' otra vivienda", dice Juan Morgado, quien augura que, si no se cambia la legislación, los casos de 'okupación' irán a más los próximos años. Además, el proceso se dificulta si el ocupante ha tenido algún tipo de relación contractual en la vivienda, lo que obliga a verse inmerso en un proceso judicial no precisamente sencillo. Estas transacciones son legales, siempre y cuando el anunciante exprese la situación del hogar, aunque según fuentes del sector esto no siempre ocurre.

Pisos en subasta

También es posible, ocasionalmente, encontrar anuncios de fincas a la venta en subastas. De vez en cuando, es la Agencia Tributaria la que subasta algunos inmuebles (pisos, garajes, mobiliario...) adquiridos a través de embargos. En estos momentos, en Zaragoza solo se subasta un local en la calle de Lorente por un coste base de 3.800 euros. Sin embargo, Idealista también cuenta con una veintena de anuncios de cesiones de bancos.

Un anuncio de un piso de subasta a la venta en Zaragoza. Idealista

Esto se trata del último paso de una subasta judicial donde el banco prefiere ceder la adjudicación a un tercero antes que sumarlo a su listado de inmuebles en su balance, por lo que la vivienda normalmente tiene una rebaja de un 50% o un 60%. Por ejemplo, se vende un piso en la calle Turco, en La Magdalena, por poco más de 60.000 euros. Nuevamente, no es visitable y se aportan datos del catastro, mientras que no hay fotografías de su interior. "Por norma general, se desconoce si necesita reforma o no", reconoce la anunciante, una inmobiliaria de Madrid.