Este es el tipo de piso con mayor rentabilidad en Zaragoza

Zaragoza presume de tener, hoy en día, un mercado inmobiliario no tan inflado como otras grandes ciudades. Todavía es posible encontrar pisos para comprar por cantidades no muy desorbitadas, y no hay necesidad de aumentar de sobremanera el precio del alquiler de una vivienda que no supera los 80 metros cuadrados, aunque cierto es que cuesta mucho encontrar algo decente. Con ello, es una capital donde hay cierta seguridad para invertir y una rentabilidad no muy alta, pero estable.

De hecho, según un estudio del portal Fotocasa, la rentabilidad para adquirir una vivienda y luego ponerla en alquiler en la capital aragonesa alcanzó en 2023 el 6,4%. Esto es un 2% más que hace diez años, cuando esta misma cifra se establecía en un 4,4%. Se encuentra dentro de la media que tiene Aragón, que es de un 6,3% en este aspecto. En Huesca, el rédito fue de 6,6%, mientras que en Teruel llegó al 6,5%.

Los agentes inmobiliarios coinciden en que, dentro de la ciudad, se dan tantas casuísticas que resulta complicado discernir la rentabilidad por zonas. Dos pisos en la misma calle pueden obtener un beneficio muy distinto, ya sea por dimensiones, por calidades o simplemente porque uno de ellos se adquirió a precio de chollo y el otro no. No obstante, ¿cuál es el tipo de casa que más rédito puede sacar en Zaragoza?

Para Pedro Arellano, gerente de Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ), considera que las rentabilidades "han subido bastante más". "Hace 10 o 15 años los precios estaban por las nubes y los alquileres estaban a un coste asequible. No llegaba al 5% y ahora se acercan casi a los dos dígitos", expresa Arellano. Opina que la vivienda que más beneficio podría tener para después arrendar es una de barrio que tenga tres dormitorios, salón, baño y cocina, "que ronde los 100.000 euros". "Si yo tuviese 100 viviendas con ese precio vendería las 100", dice.

Un piso a la venta en la calle de Berenguer de Bardají, con tres habitaciones, por 137.000 euros. Gestión Inmobiliaria Zaragoza (GIZ)

Sin embargo, Fernando Baena, el presidente del Colegio de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (APIS) de Aragón, es de la opinión de que alcanzar una rentabilidad superior al 6% es algo "fenomenal" y poco usual en el mercado inmobiliario zaragozano. "Para lograr ese beneficio tendrías que comprar muy bien o adquirir infraviviendas, pero la calidad del arrendatario... En Zaragoza, una rentabilidad normal sería de entre 4% y 5%", asegura.

Baena comenta que una inversión "típica" dentro de la ciudad del Ebro es de un piso que pueda comprarse entre 100.000 y 200.000 euros para arrendarlo, posteriormente, por entre 500 y 700 euros. "Ahí me voy a un piso de dos o tres habitaciones que tenga de 50 a 80 metros útiles, que se pueda alquilar de 500 a 700 euros. Nos evitamos 'infrapisos' de 60.000 o 70.000 euros, y quito lo nuevo o seminuevo que puede estar en muy buenas zonas y que ya pasa de los 200.000 euros", añade el presidente de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. Así, estos pueden localizarse en alguna "bocacalle" del centro. Por ejemplo, en su caso, vendió uno en una calle de Gran Vía, de 75 metros cuadrados útiles, de tres habitaciones, que se vendió por 180.000 euros, y "se va a arrendar entre 700 o 750 euros". "A medida que subes la calidad de la vivienda baja la rentabilidad. Esto no es como en Madrid", asevera Baena.

Juan Morgado, de Morgado Inmobiliaria, considera que "no es el momento para un inversor puro y duro", dado que la oferta en la capital aragonesa se ha reducido. "Si miras en Idealista, hay unos 3.700 anuncios de venta. Lo normal para Zaragoza es encontrar entre 4.200 y 4.300 inmuebles", dice. "Todavía hay gente que se dedica a comprar viviendas para luego alquilarlas, pero suelen ser pequeños inversores. Si encuentran un piso que les guste, pueden negociar su coste a la baja y al final encontrar algo que les encaje", añade.

Morgado considera que Las Fuentes y Delicias son barrios donde se pueden encontrar oportunidades con alta rentabilidad. "Hay calles mejores en las que el precio sube, pero luego hay vías adyacentes en las que puedes conseguir precios muy buenos para invertir", manifiesta Juan Morgado. Quitando la calle de Compromiso de Caspe, "Las Fuentes es muy bueno para invertir". Lo mismo ocurre con Torrero, salvo los pisos situados en vías como avenida de América o Pignatelli.

"El inversor busca rentabilidades de, más o menos, entre el 6% y el 7%. Hace unos años se podían encontrar hasta el 9% o el 10%", declara el propietario de Morgado Inmobiliaria. Comenta, además, uno de los errores más típicos a la hora de invertir en estas propiedades: "A veces la gente pide una hipoteca para comprar la casa y luego alquilarla. Los pisos que se compran para invertir tienen que ser, la primera premisa, sin hipoteca. Y a partir de ahí ya le estás sacando una rentabilidad que es bastante interesante por el tema de los intereses", añade.

Destaca, asimismo, la importancia de regatear el precio final. "Aunque un piso esté publicado, vamos a poner un ejemplo, en 70.000 euros, si consigues sacarlo en 63.000 euros, te ahorras unos 7.000 euros y le sacas ya una rentabilidad de un año y dos meses", asegura Morgado. Si se trata de un pequeño inversor, hay que tener cuidado con la reforma del piso: "Hay gente que tiene carteras de 100 pisos o más que reforman el inmueble por 20.000 euros y les da igual recuperarlo en 5 o 6 años. Si eres un particular, lo mejor es buscar un hogar en el que haya que invertir el mínimo posible", aconseja. Además, llama a la precaución de los inquilinos: "Hay muchas estafas hoy en día a la hora de alquilar, además de que los precios están desorbitados".