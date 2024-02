Los clientes del sexo de pago, nuevo objetivo de las mafias: un goteo de chantajes en Aragón

Las estafas, como las modas, experimentan una evolución constante. Y los clientes de los portales de internet que ofrecen sexo de pago se han convertido en el nuevo objetivo de las mafias que hacen de la extorsión su particular negocio. Uno de los líderes de la mayor organización criminal especializada en este tipo de chantajes, destapada en 2018 en Teruel y de la que se calcula que pudieron ser víctimas hasta 4.000 personas, recalará pronto en la capital aragonesa. Porque, antes de ser juzgado por la macrocausa que todavía se instruye en la Audiencia Nacional, habrá de responder como presunto autor de otra estafa similar denunciada en 2022 por un usuario de la página de contactos www.pasion.com en la provincia de Zaragoza.

El acusado es Ismael Bousnina Obando, de 32 años, pero no estará solo en el banquillo, ya que junto a él se sentarán Beatriz I. T., Francisco P. P. y Rosa D. P. La Fiscalía les imputa un delito continuado de extorsión y otro de pertenencia a grupo criminal. Por su condición de reincidente, para el primero, conocido por el alias de Salva, solicita una condena de cinco años de prisión, seis meses más que para el resto. Pero la acusación particular, a cargo de Joaquín Tortajada, va más allá, añade un tercer delito de estafa y propone para todos penas de once años. Tampoco se han puesto de acuerdo el Ministerio Público y el abogado del denunciante en la cuantía de la indemnización, ya que el primero reclama 12.000 euros y el segundo, 20.000.

Pero, ¿cómo consiguieron Salva y sus presuntos colaboradores forzar a la víctima para que desembolsara tanto dinero? Según los investigadores de la Guardia Civil, lo hicieron recurriendo a las amenazas directas, como habían hecho años antes con miles de personas de hasta 23 provincias españolas: la mayoría anónimas, pero otras bastante conocidas, como Abelardo Fernández, entonces entrenador del Alavés y exjugador de Sporting de Gijón y Barça. Él propio futbolista reconoció en una comparecencia pública que había efectuado cuatro pagos por un importe total de 30.000 euros.

Le amenazaron con enviarle “a los chicos”

No era la primera ni la segunda vez que el vecino de Zaragoza recurría al portal www.pasion.com para concertar encuentros sexuales. Las anteriores citas se habían desarrollaron sin problemas, pero el 15 de abril de 2022 accedió a la página web y tras conversar con algunas mujeres no llegó a contratar ningún servicio. Para su sorpresa, pocas horas después empezó a recibir "numerosísimas" llamadas telefónicas y mensajes de Whatsapp amenazantes. “Buenas tardes, soy el empleado de varios pisos de chicas, hemos detectado que ha habido un inconveniente con una de las chicas que trabaja para mis jefes”, escuchó decir a una voz anónima la primera vez.

Los extorsionadores le exigieron el abono "inmediato" de distintas cantidades a través de transferencias bancarias o Bizum, facilitándole las cuentas y los números de teléfono a los que tenía que enviar el dinero. En su afán por presionar a la víctima del chantaje, además de hacerle hasta una docena de llamadas seguidas, llegaron a decirle que de no obedecer sus órdenes le enviarían "a los chicos" para que se hicieran cargo tanto de él como de sus allegados. Todo ello, entre insultos y amenazas.

Temeroso de que los chantajistas pudieran llevar a cabo sus amenazas, el hombre hizo un primer pago de 500 euros. Pero siguieron exigiéndole dinero “por las molestias causadas”, el chantajeado acabó tramitando tres abonos más, ascendiendo la cantidad total abonada a 20.000 euros, que es la que ahora reclama su abogado.

El rastreo de las cuentas a las que el vecino de Zaragoza tuvo que enviar el dinero, las grabaciones de las cámaras de distintos cajeros automáticos donde se retiraba y otras pistas permitieron ubicar a los extorsionadores en Valencia, donde finalmente se detuvo a los cuatro acusados.

Otras seis víctimas en Teruel

El que tendrá que esperar algo más será el juicio de la macrocausa que instruye el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional. En esta, además de Ismael Bousnina Obando hay procesadas otras 91 personas. Una primera denuncia formulada por un vecino de Sarrión hizo que las diligencias comenzaran a tramitarse en Teruel, provincia en la que otros seis clientes de servicios sexuales informaron después de chantajes similares. Los investigadores no imaginaban entonces que acababan de destapar un entramado que llevaba meses extorsionando a miles de hombres de toda España.