La memoria traiciona a un hombre al que rompieron la mandíbula de un puñetazo en Zaragoza

La memoria puede jugar malas pasadas. Prueba de ello, lo sucedido esta semana en un juzgado de Zaragoza, donde un hombre al que rompieron la mandíbula de un fuerte puñetazo cuando paseaba a su perro se vio obligado a retirar la acusación contra el presunto agresor, para el que pedía dos años de cárcel y una importante indemnización. Cuando denunció el violento y sorpresivo ataque, la víctima dijo que fue abordada por un grupo de “cinco o seis personas”, pero identificó sin ningún género de dudas a uno de ellos. Según este, se trataba de un conocido con el que arrastraba algunas rencillas. Sin embargo, dos años y medio después, se ha sentido incapaz de asegurar que fuera él.

Los hechos que sentaron en el banquillo de los acusados a A. P. P. se produjeron pasadas las once de la noche del 29 de julio de 2021 en el barrio de Santa Isabel, por donde este y su novia habían salido a caminar con el can. Y en ello estaban cuando, según hizo constar en su denuncia, fueron abordados por varias personas, entre ellas el investigado. Durante su declaración en la vista, el agredido explicó que esa misma tarde había mantenido un enfrentamiento con el encausado en el exterior del bar Kilómetro 0, por lo que sospechó que ambos incidentes podían estar relacionados. Pero no lo tiene ahora tan claro y las dudas le impiden solicitar un castigo tan severo como es la cárcel. Como el agredido, su pareja no recuerda ahora tampoco con claridad.

Dada la gravedad de los hechos, la Fiscalía también presentó cargos contra A. P. P., quien siempre ha negado haber participado en aquella agresión. De hecho, volvió a hacerlo durante el juicio. Pero eso era algo previsible para la acusación pública, que sí se vio muy sorprendida por las lagunas del denunciante. Tanto es así, que a diferencia de este y convencida de que el encausado participó en el ataque decidió mantener la acusación.

La Fiscalía considera que el investigado sería autor de un delito de lesiones, ya que la fractura de mandíbula izquierda obligó a la víctima a pasar por el quirófano y tardó casi tres meses en recuperarse. Hechos por los que ahora propone una condena de un año de prisión, así como el pago de una indemnización de 2.670 euros.