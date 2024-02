La Policía Local utiliza las redes sociales para mostrar la falta de civismo de un ciudadano de Zaragoza

La Policía Local de Zaragoza ha denunciado públicamente en redes sociales la actitud incívica llevada a cabo por un vecino de la capital aragonesa por no recoger los excrementos de su perro, llevarlo suelto en una zona no permitida y faltar al respeto a los agentes.

En un vídeo difundido en X, antiguo Twitter, por la Policía de Zaragoza (@policiazaragoza), se observan las deyecciones del animal en la calzada. Según cuentan en el audio, un vecino de la zona del Casco Histórico de la capital sacó a pasear a su perro galgo y se negó a recoger las heces ya que sostuvo que no eran de su animal, algo que pudo comprobar la propia Policía.

Los hechos ocurrieron en el Casco Histórico de Zaragoza, en la plaza San Agustín. Y además, este individuo faltó al respeto a los agentes, "riéndose delante de menores, como que eso que estábamos viendo, no lo estábamos viendo". Por todo esto, fue denunciado y la Policía decidió hacerse eco de la noticia en redes. "Nosotros contamos los hechos, los adjetivos los pones tú", explicaban en la publicación.

Un vecino del Casco Histórico, ha sido denunciado por:



🔹Pasear con su perro suelto por la vía pública en lugar no permitido.

🔹No recoger las deyecciones del animal.

🔹Faltar al respeto a los agentes.#ATuServicio365



Nosotros contamos hechos, los adjetivos los pones tu 👇🏻 pic.twitter.com/Pm965pWyIx — Policía Zaragoza (@policiazaragoza) February 13, 2024

Una petición que rápidamente ha suscitado todo tipo de comentarios en X. "Noticias como ésta son esperanzadoras, sobre todo en el Casco Histórico, donde además tenemos que convivir rodeados de basura orgánica y enseres", comentaba una usuaria. Otro se cuestionaba las imágenes: "No seré yo quien les replique, como propietario de perro jamás dejaría "eso" en la acera sin recoger. Eso si, o el perro no era un galgo o todo eso no ha salido de él. Mucho me parece para ese perro".

La Policía Local aprovecha el altavoz de las redes sociales para mostrar a la población este tipo de conductas incívicas, así como para intentar concienciar y cambiar estas malas acciones.