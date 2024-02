Cierra Zara en un famoso centro comercial de Zaragoza

Zara cerrará una de sus tres tiendas en Zaragoza. El buque insignia de Inditex -que ultima su desembarco en el paseo de la Independencia, donde ocupará un macrolocal de cuatro plantas y 5.383 metros cuadrados en la antigua sede de la CAI-, tenía presencia hasta ahora en el centro comercial Puerto Venecia, el paseo de Las Damas y Grancasa. Esto, no obstante, cambiará en solo dos meses, una decisión que afectará a 28 trabajadores.

La cadena de moda bajará para siempre la persiana de su histórico local en Grancasa en abril, estando prevista una gran liquidación final en las semanas previas al cierre. Según ha podido saber este diario, la noticia -que supone un nuevo mazazo para el centro comercial del Actur- fue comunicada a los representantes del comité de empresa la pasada semana en Zaragoza.

Desde la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Aragón confirman que no habrá despidos y que, según trasladó la propia compañía, los 28 empleados serán recolocados en las tiendas del paseo de Las Damas y Puerto Venecia. Esto, según las mismas fuentes, hace que no haya lugar a ningún tipo de negociación, dado que no se extinguirá ningún contrato. No se descarta, de hecho, que parte de la plantilla termine trabajando en la macrotienda del paseo de la Independencia, que prevé abrir de cara a estas próximas Fiestas del Pilar.

Lo prioritario, remarcan desde UGT, era tranquilizar a la plantilla y que se asegurara que no se iba a amortizar ningún puesto de trabajo, algo que ha quedado “garantizado”. Faltaría por conocer, no obstante, a qué tienda va cada uno, detalles que irán aclarando en las próximas semanas. En principio, la empresa no habría dado motivos oficiales sobre el cierre, que podría estar directamente relacionado con la reestructuración que hará de su oferta por la apertura del local de Independencia, que también podría terminar afectando a la tienda de Las Damas, situada a apenas 700 metros, o a la de Zara Home, ubicada en el número 32 del propio paseo de la Independencia.

Desde Grancasa aseguran que el cierre “en el corto plazo” de la actual tienda de Zara, situada en la primera planta, dará lugar a una “profunda reconversión” de dicha área. “Estamos inmersos en un ilusionante proceso de renovación de la oferta comercial, tanto a través de la atracción de nuevas grandes marcas como de la consolidación y actualización de las ya existentes. Muy pronto ofreceremos más detalles sobre estas novedades”, apuntan desde el centro, que dice mantener unas “excelentes relaciones comerciales con el Grupo Inditex”.

Grancasa ya vivió hace meses el cierre de Oysho, otra de las enseñas del imperio de Amancio Ortega, aunque mantiene la presencia de Pull & Bear, Bershka y Stradivarius. En los últimos tiempos, el centro ha sufrido importantes pérdidas como la de El Corte Inglés, que transformó su local en un ‘outlet’ o Salsa Jeans, que abrió un local propio con productos de otras temporadas en Torre Outlet. No obstante, también son muchas las empresas que han apostado recientemente por él, como JD Sports, Friking, Paco Martínez, Justicia Café, Santagloria o Foster’s Hollywood, que ha abierto un restaurante en el área de restauración de la segunda planta.

Esta, en todo caso, no es la primera vez que Zara echa el cierre en uno de las grandes superficies comerciales de la capital. En verano de 2012 se despidió de Carrefour Augusta y a principios de 2013, tanto Zara como Zara Home abandonaron Plaza Imperial por “pérdida de rentabilidad” dentro de un proceso de reducción de tiendas a nivel nacional.