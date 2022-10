Inditex invertirá 80 millones y creará 250 empleos el año que viene y Zara abrirá tienda en Independencia en 2024

Inditex inaugurará en 2023 la ampliación de sus instalaciones en la Plataforma Logística de Zaragoza tras una inversión de más de 80 millones de euros, operación que posibilitará la creación de 250 nuevos empleos directos y 750 indirectos.

A lo largo de estos 21 años, Inditex lleva invertidos en la capital aragonesa 600 millones de euros, a los que ahora suma esta nueva inversión para un nuevo silo robotizado que estará al 50% de su capacidad y ya en funcionamiento al verano del año que viene y a plena capacidad del 100% en diciembre del próximo año.

Las nuevas instalaciones, un silo robotizado de prenda colgada, supondrán la ampliación de la capacidad de operaciones de su plataforma zaragozana en un 20%, según se ha dado a conocer este martes en el transcurso de la visita que ha hecho a las obras el presidente de Aragón, Javier Lambán, junto al consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras.

"Agradecemos la gran acogida que nos brinda esta tierra desde que en 2001 decidimos ubicar en Zaragoza el primer gran centro logístico fuera de Galicia", comentó. "Vemos después de 21 años el gran éxito de esta operación al ser uno de los centros logísticos más importantes del sur de Europa del que salen a diario 600 camiones y 50 cargueros para las 2.000 tiendas que Zara tiene en países de toda Europa y del mundo.

El consejero delegado de Inditex, que es la primera vez que visita Zaragoza, ha hablado también de la "apuesta continua" por Zaragoza y que les permitirá contar a finales del año próximo con más de 2.000 empleados directos y entre 6.000 y 7.000 indirectos. Se ha referido también a la tienda de referencia, 'flagship store', que será de Zara y también Zara Home, con 5.000 metros cuadrados, con corners de ropa deportiva y belleza y la última tecnología para mejorar la experiencia de compra, como la que abrieron en Madrid capital y en Londres, y de la que disfrutará Zaragoza dentro de dos años, en el número 10 de Paseo de la Independencia, donde actualmente están cerradas las oficinas de la CAI.

García Maceiras ha mencionado también la apertura de una nueva tienda de Stradivarius en el número 8 de Paseo de la Independencia de Zaragoza en diciembre y sobre si cerrarán alguna tienda sobre la que tienen abierta en Paseo de las Damas, ha rehusado contestar diciendo que cómo se reestructurarán las actuales tiendas es algo que todavía está en estudio , si bien ha recordado que en la actualidad tienen 22 en Aragón, 19 en Zaragoza y 3 en Huesca.

Así es la nueva macro tienda de Zara en el centro de Madrid Efe

Así pues, la capital aragonesa, según ha adelantado García Maceiras contará en 2024 con una nueva tienda insignia en Zaragoza, en el número 10 del paseo de la Independencia, con más de 5.000 metros cuadrados, que incluirá un Zara y un Zara Home. Y el próximo diciembre, en dos meses, abrirá la nueva tienda de Stradivarius en el número 8 de la misma avenida.

El consejero delegado de Inditex ha anunciado en la plataforma logística de Zaragoza que "mantendremos y ampliaremos la superficie comercial" en Zaragoza, como evidencian los dos anuncios que ha hecho, si bien ha precisado que es pronto aún para definir como quedará la red de tiendas en la capital aragonesa. "Está todavía en análisis", ha señalado.

Respecto a si ocuparán alguna nueva parcela en la Plataforma Logística de Zaragoza, ha dicho que serán empresas auxiliares las que ocupen el espacio contiguo al nuevo silo robotizado de ropa colgada, que luce terminado en continente, en estructura que no en contenido, ya que los shuttles y elevadores y toda la maquinaría se meterá en los próximos meses. Junto al silo, inaugurado ayer, hay también una gran nave aún inacabada de recepción de mercancías. "Las nuevas zonas o desarrollos serán ocupados por empresas auxiliares y ellas serán las que anuncien sus inversiones", ha añadido.

Competencia y nuevos mercados

A la pregunta de si están muy preocupados por la competencia de la marca china Shein que vende prendas de ropa a diez euros, el consejero delegado de Inditex no ha dicho ni que si ni que no. Simplemente ha cerrado filas en lo que supone su negocio, señalando que es "ejemplo de creatividad, diseño, experiencia del cliente, sostenibilidad y cuidado de los equipos" subrayando además "el enorme potencial de crecimiento que tiene" y recalcando la apertura del 'flagship store' en Zaragoza dentro de dos años.

Sobre la posibilidad de volver a vender en mercados tan importantes como Rusia y Ucrania, el máximo directivo de Inditex ha respondido que el 5 de marzo tomaron la decisión de suspender operaciones en esos dos mercados y apoyar a sus respectivos equipos en esos países con un desembolso de 216 millones y que están constantemente monitorizando la situación a ver como evoluciona el conflicto. No obstante, como recordaron miembros del equipo de Inditex, el grupo ha incrementado sus beneficios un 24% en el primer semestre, pese a no contar con estos mercados y han señalado que el estadounidense es el segundo más importante en este momento para el negocio creado por Amancio Ortega y cuyas riendas lleva ahora su hija, Marta.

Preguntado el consejero delegado de Inditex por el peso que en facturación representan sus instalaciones logísticas en PLaza, ha indicado que solo dan datos globales del grupo, que la flexibilidad es una de sus señas de identidad, pero que en capacidad de almacenamiento en Aragón no han dejado de invertir desde 2001 y que esta última de 80 millones supondrá incrementar en un 20% su capacidad de almacenaje para repartir ropa de mujer a todo el mundo y ha aplaudido las buenas conexiones de Plaza ("óptimas infraestructuras", ha señalado) y tener tan cerca el aeropuerto de Zaragoza en cuanto a facilidad para acceder a múltiples rutas.

Por su parte, el presidente aragonés, Javier Lambán, ha dado las gracias a Inditex por "la relevancia de esta inversión" y de las realizadas hasta el momento que evidencian "la excelencia logística" por la que apuesta el grupo gallego y sobre todo les ha agradecido haber elegido Zaragoza porque "Inditex es muy importante como imagen de marca de España y me siento muy orgulloso de que tenga en Plaza una de las instalaciones logísticas más importantes del mundo". Ha recordado también su apoyo en los momentos más duros de la pandemia cuando "nos ayudaron a traer mascarillas y respiradores en el espacio de sus aviones y también por los equipos sanitarios cedidos a Zaragoza".

Lambán ha recordado como el Gobierno socialista de Marcelino Iglesias respondió con rápidez al interés de Inditex por abrir una plataforma logística en Plaza y eso dio origen a la inversión de más de 600 millones hasta la actualidad junto a los 80 que ya se han ejecutado en buena parte en este silo robotizado de ropa colgada.

"Otra empresa, que guarda íntima relación con Inditex, ha adquirido suelos aledaños en Plaza para acompañar el crecimiento de estas instalaciones, que aunque los responsables de Inditex, nos han dicho no va a ser tan fulgurante como en estos últimos años, va a seguir siendo imparable". Y por último, ha dicho que Aragón se congratula de que Inditex siga invirtiendo en este territorio y "desde el Ejecutivo seguiremos secundando cualquier iniciativa".

Antes de atender a los medios, Lambán y García Maceiras recorrieron la explicación, a través de paneles informativos, de lo que ha sido la apuesta de Inditex por Aragón. En 2003 las instalaciones de Plataforma Europa, inauguradas en 2001 con 120.000 metros cuadrados de planta y 350 empleados, tenían ya dos años después 750 en la ampliación de superficie hasta los 180.000 metros cuadrados.

En 2017 hubo otro crecimiento, el primer silo automatizado de ropa colgada y la plantilla llegó a 1.700 empleados y la actual, la que hoy ha abierto sus puertas, todavía inacabada, que supondrá 250 nuevos empleos directos y 750 indirectos, y que supondrá un nuevo silo robotizado de ropa colgada para ampliar un 20% la capacidad.