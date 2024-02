Unos 100 agricultores cortan a pie la autovía A-2 en Calatayud: "Vamos a estar así lo que haga falta"

Cerca de un centenar de agricultores y ganaderos de distintos pueblos de la comarca Comunidad de Calatayud han cortado la circulación en la autovía A-2, a la altura del bilbilitano polígono industrial de la Charluca, al filo del mediodía, uniéndose a la interrupción realizada por los productores de Valdejalón en La Almunia de Doña Godina en la cuarta jornada de movilizaciones del sector primario. En el caso de la cabecera bilbilitana, el tráfico ha sido desviado por la Guardia Civil, con el apoyo de Protección Civil y Policía Local, hacia el interior del casco urbano.

Esta incidencia se ha traducido en una alta densidad de paso de vehículos por las principales arterias de la ciudad, que en algunos momentos puntuales -horas de inicio y final de los turnos laborales, principalmente- ha colapsado la salida por el barrio de San Antonio y complicado los accesos al hospital Ernest Lluch. También en algunos tramos urbanos de la antigua N-II en el paseo Cortes de Aragón y en su prolongación en Barón de Warsage.

"Vamos a estar así lo que haga falta. Todos tenemos tajo que hacer, o sembrar o podar, pero es que la situación es totalmente inviable. Así que igual nos da ya estar cinco días que diez. Qué vamos a parar ni qué hostias", decía Jesús Gimeno, conocido como 'Manolito' y natural de Cervera de la Cañada. Junto a él acudían a Calatayud por la N-234 otros agricultores del valle del Ribota: "Hemos estado los tres días en Cetina y como no podíamos ir a Zaragoza porque llevamos tractores pequeños, hemos venido aquí", decía desde la mediana del kilómetro 237.

Allí, el carril sentido Zaragoza se encontraba totalmente despejado, ya que el tráfico se derivaba por la salida de Valdeherrera; la incorporación desde la N-234 estaba bloqueada a pie y con tractores en el arcén, y los carriles dirección a Madrid estaban también paralizados. En todos ellos eran los manifestantes los que regulaban el paso de vehículos, dejando vía libre unos pocos minutos y permitiendo el paso de las ambulancias. "Esto aquí no se había hecho en la vida y es el momento de que se nos escuche", insistía Gimeno.

Protestas agricultores en Aragón: cortes de carretera a la altura de Villadoz JMACIPE

Entre las razones, citaba los cambios en la PAC y que el incremento de los costes no se corresponde con un aumento en el precio de venta de los productos. "Tenemos que pagar seguridad social, autónomos, sulfatos, gasoil, mano de obra… No da de sí. Antes con cinco hectáreas de viña podías vivir y ahora no puedes hacerlo con menos de 50, con lo que eso supone en mano de obra y maquinaria", relataba. A todo ello sumaba una crítica hacia los seguros agrarios.

"Cada vez te suben más el precio de la franquicia, te bajan más los kilos para asegurar… Y al final te dicen que no te aseguran", incidía. Para Raúl Grima, de Alarba, su particular caballo de batalla es que "se investigue si nos están creando las heladas y las sequías".