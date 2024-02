Zaragozanos sobre las 'tractoradas': entre el apoyo a las protestas y alguna queja por las afecciones

Las protestas de los agricultores, las espontáneas y las autorizadas, han protagonizado esta semana la actualidad. La imagen de los tractores entrando en el centro de las ciudades como en Zaragoza el pasado miércoles y en Huesca el jueves, se ha quedado en la retina de muchos ciudadanos. Las manifestaciones para denunciar que ya no pueden soportar la situación actual de costes altos, precios bajos, reformas agrarias europeas y competencia desleal, entre otras razones, han provocado también cortes de tráfico que han causado retrasos en las entradas y salidas de fábricas como Stellantis en Figueruelas.

El traslado de la protesta del campo a la ciudad ha hecho abrir los ojos sobre el problema a algunos ciudadanos, que han reaccionado entre el apoyo y las quejas por las afecciones.

Las manifestaciones de estos días de los agricultores para denunciar su situación ha despertado en su mayoría apoyo desde los ciudadanos, aunque algunos hubieran preferido que hubiera sido a pie.

"Yo estoy bastante a favor de las tractoradas porque me parece importante que el producto español se defienda y que dejen trabajar más libremente a los empresarios del campo porque últimamente las restricciones que tienen son demasiado fuertes", ha apuntado Ignacio Abós, de 24 años, este jueves en el céntrico paseo de la Independencia por el que un día antes desfilaron los tractores. El joven zaragozano defiende al agricultor profesional y pide que no se deje "que empiecen a comprar tierras grandes empresas", en referencia a los fondos de inversión que han comenzado a interesarse por el campo español.

Ignacio Abós, zaragozano. H. A.

"Tanto izquierda como derecha, cualquier persona que esté en Europa tiene que apoyarlos", ha considerado. En cuanto a las posibles críticas por las afecciones de las marchas cree que "por mucho que se haya visto gente que se queja por las retenciones de tráfico, hay mucha gente que está a favor". En las marchas que llegaron al centro de Zaragoza afirma que vio "mucha gente aplaudiendo" y que incluso se acercaba a los manifestantes a agradecer su trabajo.

Entre quienes apoyaban las protestas también había personas que encontraban que la forma elegida para protestar, subidos al tractor, no era la más adecuada. "Es un sector que está perjudicado y es normal que proteste", ha apuntado Félix Manzanares, jubilado. En este sentido consideraba que "los intermediarios hacen que los productos se encarezcan y que el precio que pagan al agricultor no es el justo". Pese a ello, ha añadido que "el nivel de ruido pienso que fue excesivo. Quizá la protesta, el entrar en la ciudad no era necesario", ha indicado.

"La protesta, maravillosa, pero en los tractores, fatal", ha añadido Guillermo Navascués, también pensionista. En su opinión, hubiera preferido "que vengan en autobuses, vayan con sus pancartas a pie", además de precisar que "yo les apoyo".

Sin embargo, ha insistido en pedir a los manifestantes: "Dejad el tractor en casa y venid a protestar andando". En este sentido ha criticado la contaminación que ha supuesto, el gasto en gasoil y las afecciones de tráfico. "No pueden meternos la polución que nos metieron", ha lamentado.

Otras personas estaban a favor en el fondo y la forma. "Me parece bastante justa porque yo he trabajado durante 50 años en un supermercado y sé lo que hay", ha asegurado María Ángeles Casado, recién jubilada a sus 65 años, en referencia a cómo se van engordando los precios desde el que cobra el agricultor hasta el que paga el consumidor. "Es justo que protesten porque a ellos les pagan muy poco, sobre todo, ahora que están aprovechando el tirón de que todo está muy caro y se pasan bastante". Ha visto necesarias las protestas como la 'tractorada' para que la gente "nos enteremos de lo que hay".

A algunos viandantes las marchas les habían hecho descubrir el problema que arrastra el campo hace años, pero todavía no tenían claras las razones. "Si te soy sincero, no tengo claro cuáles son sus quejas. Sé que la agricultura lleva mucho tiempo quejándose de que las cosas no van bien, pero no me he enterado de qué se quejaban exactamente", ha confesado Jorge Casanova, de 41 años.

"Es verdad que últimamente ha subido mucho todo y no estoy seguro de que haya revertido en el sector primario", ha añadido en cuanto a la diferencia de precios de los alimentos del campo a la mesa. En su caso, considera necesario que la protesta fuera con tractores porque así "el impacto ha sido grande". En cuanto a los problemas de tráfico que se han producido conoce a personas que viven fuera de Zaragoza y han tenido dificultades para llegar a sus trabajos estos días en el centro de la capital aragonesa, que "han sufrido y han llegado tarde a los trabajos". Ha reconocido que en cuanto a la reacción "ha habido de todo, gente que lo entiende y empatiza y otra que no lo entiende tanto, pero es normal".