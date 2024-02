La arenga del consejero de Agricultura a las tractoradas: “Hay que mantener la tensión para que la protesta no sea flor de un día”

Desde que comenzarán las protestas agrarias en Aragón, han sido repetidas las ocasiones en las que el consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, se ha mostrado muy próximo a las reivindicaciones de los agricultores que participan en las manifestaciones convocadas por redes sociales, al margen de las organizaciones agrarias y sin autorización.

Este jueves, día en el que las organizaciones agrarias UAGA y UPA se manifestaban en Huesca, lo ha vuelto a hacer en la sede de su Departamento, en la plaza de San Pedro Nolasco de la capital aragonesa, hasta cuyas puertas han llegado un grupo de manifestantes que, ante la imposibilidad de llegar con sus tractores al centro de la capital aragonesa, han optado por llevar a pie sus reivindicaciones.

Samper ha explicado que “como no podía ser de otra manera” ha paralizado su agenda para atender a los manifestantes que le han entregado la tabla de reivindicaciones que explican los motivos que les han llevado a las carreteras. “Les he dicho que tiene que haber organización, que hay que actuar con convicción, mantener las movilizaciones y el grado de tensión y que no sean flor de un día”, ha explicado el consejero, que ha defendido la “unidad de acción” porque solo así se conseguirá “hacer doblar la rodilla a Europa, para que recapacite y reoriente sus erróneas políticas”.

El que fuera secretario general de Asaja en Aragón hasta hace poco más seis meses, cuando llegó de la mano de Vox a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha roto una lanza en favor de las organizaciones agrarias que en las últimas semanas están siendo también el blanco de las críticas de la llamada plataforma 6F. “Amparo la labor de las organizaciones agrarias y creo que son más necesarias que nunca”, ha señalado Samper, que, a renglón seguido ha asegurado que en todo caso “habrá que corregir lo que estén haciendo mal”.

Una de cal y una de arena, el consejero ha insistido en varias ocasiones que su experiencia como líder sindical es de dedicación y celo a lo público e incluso ha recordado que han tenido que ser las organizaciones agrarias las que se hicieran cargo de facilitar la vida a los agricultores y ganaderos ocupándose de aquellas áreas que la Administración ha abandonado. “No es bueno ir cada uno por su lado, hay que quitar ese tufo que se está vertiendo sobre ellas”, ha afirmado.

Sin embargo, y con el portavoz de dicha plataforma a su lado, Samper ha afirmado que comprende las críticas de los agricultores porque “el cabreo es monumental y cuando alguien está enfadado dirige su ira al que tiene más cerca”. Ha dejado, sin embargo, sembrada una duda, porque en su opinión “las críticas a las organizaciones agrarias son injustificables, aunque a veces no”, pero, eso sí, ha vuelto a insistir en que “hay que trabajar juntos”.