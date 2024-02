Una tractorada de la Ribera Alta y las Cinco Villas que iba a Plaza acaba "por el monte y los caminos"

Los agricultores de la Ribera Alta del Ebro y de las Cinco Villas han decidido a media mañana de este viernes montar otra tractorada para dirigirse a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y hacer así también visible su protesta. Han sido alrededor de 150 vehículos los que han partido de la Cooperativa de San Antonio de Alagón, pero han decidido hacerlo por tres rutas diferentes para dejarse ver más. Sin embargo, una de las columnas, la que se dirigía hacia la capital por la A-68 se encontraba a las tres de la tarde “perdida por el monte”.

“Estamos indignados con la Guardia Civil. Y aunque hemos salido de forma pacífica, no sé cómo puede acabar esto. Porque al llegar a Garrapinillos nos han impedido ejercer nuestro derecho a circular y nos ha sacado de la carretera para meternos por unos caminos. Como caiga la noche y no hayamos llegado a Plaza, a ver qué pasa”, señala Juan Manuel Sanz, agricultor vecino de Boquiñeni. Según este, no ha habido ningún problema cuando han transitado desde Alagón hasta el hipermercado Alcampo de Utebo, donde han dado una vuelta por el aparcamiento.

“Todo se ha complicado al llegar a la rotonda de la carretera que se dirige al aeropuerto de Zaragoza. Allí había un grupo de guardia civiles y el responsable nos has dicho que no podíamos pasar. Luego nos han desviado por unos caminos que no conocemos. Si nos hubieran dicho que nos volviéramos a casa, lo habríamos hecho, pero así no han hecho más que perdernos”, se lamentaba este tractorista, que desconocía qué suerte habían corrido las otras dos columnas que han salido de Alagón con el mismo destino: Plaza.

El resto de las tractoradas seguían transitando por las distintas carreteras de Aragón, después de impedirles al corazón de la capital aragonesa.