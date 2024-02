El Jueves Lardero desata la fiebre por la longaniza en Zaragoza: "Dos horas antes ya había gente esperando"

No hay Carnaval sin Jueves Lardero. Y no hay Jueves Lardero sin longaniza. Un año más se ha producido esta unión indisoluble para regocijo de los más asiduos, que no dejan pasar la ocasión en cada una de las ediciones de acercarse hasta el Auditorio de Zaragoza para formar parte de este singular festejo. La fiebre por hacerse con uno (o más) de estos minibocadillos es tal que incluso dos horas y media antes ya había personas haciendo cola, tal y como atestiguaban desde la organización.

Precisamente para que no falte nada este 2024 han echado el resto. La Unión Peñista de Zaragoza e Interpeñas se han hecho con 700 kilos de longaniza, que se traducen en 11.000 raciones, cuando normalmente se reservaban entre 6.500 y 8.500. La intención es que nadie se quede sin la suya, ya que cada año, según ha explicado el presidente de la primera entidad, Jorge Gracia, la afluencia se va incrementando.

Daban fe las cientos y cientos de personas que no dejaban de llegar a la plaza de Miguel Merino, junto a la Sala Multiusos de Auditorio de Zaragoza, donde posteriormente la Orquesta Titanes ofrecería una verbena. "Nosotras venimos siempre, todas las amigas. Ya estamos mayores para otras fiestas pero esta nunca nos la perdemos", explicaban María José Cabañas y Angelines Subías, todavía desde la fila. "Llevamos un ratico pero no pasa nada, se aguanta con gusto, y a lo mejor luego volvemos a pasar", comentaba satisfecha otra de sus acompañantes.

Tras la barra donde se repartían los bocadillos varias decenas de personas trabajaban a destajo. También en una sala en la parte de arriba del Auditorio, donde otros tantos preparaban los bocadillos que luego los demás irían repartiendo. En total, 150 miembros de las dos federaciones peñistas de la ciudad se han encargado de que el reparto salga como estaba previsto, acompañados de unos 30 voluntarios del Ayuntamiento de Zaragoza. También la Asociación de Celiacos tenía su puesto, donde se proporcionaban bocadillos hechos de pan sin gluten, que se elaboran en primer lugar para que no se mezclen con los demás.

"El reparto está yendo bien, tranquilo, mucho mejor organizado que otros años y muy ligero. Está viniendo mucha gente, pero está yendo todo a buen ritmo", apuntaba Gracia, que esperaba acabar con todos los bocadillos preparados. "Siempre acabamos con todas las existencias, no creo que este año sea una excepción", remataba.

Reparto de longaniza por Jueves Lardero en Zaragoza

De hecho, muchos no se conformaban con un solo bocadillo, tal y como han podido comprobar los voluntarios. "Yo ya he visto tres personas que han pasado a repetir", aseguraba uno de ellos. "No solemos venir, pero esta vez teníamos la tarde libre y ningún plan y hemos decidido venir a ver qué tal, así nos vamos merendadas", comentaban Esmeralda Lahoz y su hermana María, apurando sus vasos de cerveza.

Noemí Medrano, por su parte, había acudido junto a su madre y sus hijos pequeños y posteriormente se pasarían por la verbena, "si los niños aguantan": "Si antes de irnos siguen repartiendo cogeremos otro bocadillo para cenar".

Tampoco se ha perdido la celebración, como no puede ser de otra manera, el Conde de Salchichón, que no dejaba de hacerse fotos a diestro y siniestro con todo aquel que se lo proponía. Y hasta la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, se ha remangado para colaborar con el reparto.