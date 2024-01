Un matrimonio jubilado insta el desahucio de su hijo de 40 años ante su negativa a irse de casa en Zaragoza

¿Qué se puede hacer cuando tu hijo de 40 años no se quiere ir de casa y te amarga la vida hasta el punto de hacer insostenible la convivencia? Un matrimonio de Zaragoza, ya jubilado, se vio este viernes en el trance de tener que pedir a la titular del Juzgado de Primera Instancia número 19 que saque a su hijo de casa mediante un desahucio por precario.

Es el último paso que se les ocurre a estos padres, después de haber llamado a la Policía varias veces por malos tratos psicológicos y comportamientos violentos, denuncias que, en última instancia, perseguían un alejamiento pero que luego no quisieron ratificar ni tampoco declarar en su contra, por lo que terminaron archivadas.

"Un hijo duele mucho y no quieres verlo ni detenido, ni juzgado o en la cárcel y con antecedentes", decían en los pasillos del juzgado con los ojos arrasados en lágrimas. En una época de su vida que se prometían felices y disfrutando el uno del otro y de una casa en el pueblo que han estado años arreglando y preparándola para la jubilación, están superados por la situación que les ha tocado vivir y por afrontar lo que nunca imaginaron.

Explican que hubo un tiempo en que todo fue bien y las cosas discurrían con normalidad. El hijo conoció a una mujer con la que convivió y tuvo un niño. Pero a los 30 se separó, volvió a casa de los padres y nunca más se ha ido, a pesar de tener trabajo y ganarse la vida para poder vivir de alquiler de manera independiente.

La situación se ha ido deteriorando con el paso del tiempo hasta volverse imposible en los dos últimos años. "Sobre todo respecto a su madre, que es la que más lo quiere y lo apoya, y es la única persona a la que maltrata. A mí me da igual, dice resignado, pero su madre sufre pensando si lo verá en la calle tirado", dice el progenitor.

En la demanda por desahucio consta que falta al respeto a los progenitores, los amenaza con agredirles físicamente y los maltrata psicológicamente de forma constante. Golpea los muebles de la casa cuando se enfada y los rompe o estropea. Los dos temen por su integridad física y ya no quieren convivir con él.

El padre señala que se enfada con su hijo y le reprocha que esté viviendo con ellos sin aportar ni un euro. "No puedo permitir que mi economía esté a veces tambaleándose y él tenga ingresos y, sin colaborar en la casa, que no le falte comida ni nada", expresa dolido.

"Íbamos muy apurados y la contestación que me dio fue tan triste"

La madre tercia para recordar que una vez tuvo que pedirle dinero: "Íbamos muy apurados y la contestación que me dio fue tan triste (llora). Me dijo ‘¿no te da vergüenza pedirme dinero?’, le respondí que más vergüenza me daría tener que pedírselo al vecino". Aunque acto seguido trata de comprender su reacción y afirma: "Son cosas que creo que luego no siente, pero…".

"Hemos hablado con él y no atiende a razones. Tiene problemas de adicciones, le hemos llevado a centros y todo, pero nada", cuenta la madre. Ni los avisos del juzgado le intimidan. "Coge los papeles y tal como los recibe los mete en un cajón", explican. "Es que está asustado", justifica la madre.

Se sienten angustiados y desamparados. Probaron la vía extrajudicial, pero tampoco les sirvió de nada. Tras descartar la vía penal –"para nosotros es muy traumática", apuntan– se vieron desprotegidos y, aconsejados por su abogada, Carmen Sánchez, decidieron acudir a la vía civil. El hombre estaba avisado de juicio por desahucio, pero no se presentó y ha sido declarado en rebeldía.

Con este paso judicial, sus padres buscan que su hijo cambie, aprenda. "Hemos recurrido a esto para obligarle. Es lo último. Queremos que se dé cuenta", dicen. La sentencia, que esperan sea favorable, la conocerán en unos días.