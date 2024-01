Condenados los autores de la brutal agresión a un vecino de Calatayud

El 28 de julio de 2019, de madrugada, la Policía Nacional de la comisaría de Calatayud se dirigía a atender un aviso de una alarma que había saltado en un establecimiento. Sin embargo, la patrulla tuvo que frenar en seco al ver a un grupo de gente que estaba pateando la cabeza a un joven que estaba inconsciente en el suelo.

Su intervención evitó probablemente males mayores incluso la muerte de esta persona, pues nada habría impedido a los autores de seguir atacando a la víctima, al que ya habían provocado una fractura cerrada de cráneo y otras lesiones faciales -como la fractura de los huesos propios nasales, una herida inciso contusa de 7 centímetros en la frente, erosiones diversas en extremidades.

El herido, J. L. V., tenía entonces 35 años y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. Tardó 360 días en curar y le han quedado secuelas estéticas, pero también un trastorno depresivo reactivo.

La agresión se produjo a la salida del bar Australian, en el paseo Cortes de Aragón. J. L. V. iba acompañado por otros dos amigos y una amiga. El grupo abandonó el local y, por causas no aclaradas, se desató una discusión con Sebastian C. G., Denis D. B. y Daniel M. C., de entre 21 y 27 años en esa fecha.

Estas tres personas reaccionaron con una gran agresividad y comenzaron a agredir al otro grupo, cebándose especialmente con J. L. V., aunque también sufrió lesiones de gravedad L. S. M., y de menor entidad los otros dos amigos. La llegada de la Policía hizo huir a los agresores, que fueron detenidos más tarde.

Sebastian C. G., Denis D. B. y Daniel M. C. fueron juzgados este viernes y, tras reconocer la autoría de los hechos, serán condenados a un año de cárcel cada uno por sendos delitos de lesiones. Además, Sebastian C. G. deberá indemnizar con 31.310 euros a J. L. V., a quien no se podrá acercar en tres años, más las costas de la acusación particular, a cargo de Francisco García Berenguer. Mientras, Denis D. B. tendrá que pagar 7.989 euros a L. S. M.