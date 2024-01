Los problemas de telefonía e internet agitan al valle del Manubles: "Estamos abandonados"

Consultar el historial médico, hacer una gestión en la oficina bancaria, consultar el correo electrónico, descargar un vídeo… En la actualidad, acciones que pueden parecer simples a cualquier vista, pero que no lo son en la localidad de Torrijo de la Cañada. Por otro lado, la cobertura para hacer una llamada cuando se incrementa la población -los fines de semana, fiestas y verano- también se convierte en una quimera en este municipio de la cabecera del valle del Manubles, en la Comunidad de Calatayud. Sus vecinos cansados de transmitir esta situación a Movistar por los cauces habituales han optado por lanzar una vídeo-denuncia contra el servicio que presta la compañía que se ha hecho viral por redes sociales. El problema, además, es recurrente en localidades de la ribera como Moros, Villalengua, Berdejo y Bijuesca.

En el corto, de menos de cinco minutos y tirando de humor somarda, relatan el desarrollo de un congreso de comunicación en la que las únicas vías útiles son el silbo gomero, la txalaparta y hacer señales de humo. "Antes teníamos que llamar nosotros al 1004, ahora, a raíz de que se ha publicado el vídeo y sale en las noticias, nos llaman ellos", relata Ubaldo Martínez, integrante de la Asociación '¿Por qué no en Torrijo?' y teniente de alcalde en el Ayuntamiento. "El servicio lo ofrecen todas las operadoras, pero la red y la antena para la cobertura móvil es de Telefónica-Movistar y si el soporte no funciona, el resto de operadoras no soluciona nada", remarca.

"Sara, la médica, tiene que hacer las recetas a mano y no puede consultar el historial médico ni los resultados de los análisis, que tiene que bajar a Ateca. El de Ibercaja, igual: nos dice que no puede sacar dinero ni actualizar las cartillas. Y en el Ayuntamiento tampoco se puede hacer nada", relata Martínez. Esto último lo corrobora la secretaria-interventora, Jenifer Urgel: "Me tengo que llevar algunas cosas a casa e imprimirlas, o darme datos con el móvil. Asuntos que me llevarían una hora o menos me cuesta hacerlos hasta tres horas", describe.

Es la misma desesperación que cuenta Igor Plata, que se encarga de regentar el multiservicio del pueblo y que cuenta que "no funciona ni para el datáfono para la tarjeta de crédito. Todo a la antigua usanza apuntando con boli en un cuaderno. El bizum va, pero si no hay mucha gente. Y no siempre". "El problema es la estación base que tiene Telefónica en el cerro, junto al repetidor, que no tiene la potencia suficiente", señala la alcaldesa, Ana Aparicio.

Sobre toda la problemática, desde la multinacional explican que en la fibra "no consta incidencia, porque la última fue un cambio de cable que se hizo hace 10 días", pero reconocen que ante las últimas quejas "se va a estudiar y analizar". Respecto a la estación base, la compañía asegura que la mejora en esta instalación "está pendiente de un permiso de la Confederación Hidrográfica del Ebro". "Dicen que está pendiente desde 20121, pero no sé qué pensar. Normalmente la CHE contesta en un mes y eso si somos nosotros", explica Aparicio.

"La opción de teletrabajar es inviable. No lo hacen por la mala conectividad"

Como consecuencia, Martínez destaca que, además de las dificultades para los que residen a diario, la falta de un buen servicio pone obstáculos a los que podrían ser futuros vecinos. "Si funcionase bien, mucha gente vendría a vivir a aquí y teletrabajar. Mucha gente lo ha intentado y no puede", explica el concejal. "La opción de teletrabajar es inviable. No lo hacen por la mala conectividad", coincide Julia Bustinza, que regenta la farmacia local y que tuvo que buscarse la vida para poder consultar la receta electrónica y prestar su función.

Un valle, el mismo problema

La conectividad vía internet o por telefonía es un quebradero de cabeza en todo el valle. Así lo reconocen desde Berdejo, donde su alcalde, Fernando Escribano es tajante: "Estamos abandonados". "En cuanto hay gente, en verano, todos los días hay problemas", lamenta, y también señala que lleva tiempo "persiguiendo a Telefónica". En el caso de Bijuesca, donde la situación en cuanto a llamadas es mejor, su caballo de batalla es la fibra, como también ocurre en Berdejo.

"En Berdejo y en Bijuesca se hizo el cableado de fibra dentro del casco urbano. Entre los dos pueblos está hecha la conexión. Pero la conexión con Torrelapaja, que se empezó en el verano de 2021, allí se ha quedado", remarca el regidor de Bijuesca, Ángel Marín. "Llega la carta para conectar por satélite, con lo mal que va", se lamenta Escribano.