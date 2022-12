Críticas en el Manubles por problemas de conexión con la telefonía fija e internet

Casi dos semanas sin el servicio de telefonía fija y sin acceso a internet en casa. Esta es la situación a la que se enfrentan los vecinos de Moros que tienen contratados dichos servicios con la empresa Movistar y que hasta el momento no tiene visos de solución. "El móvil va funcionando, aunque con poca señal", reconoce Mariano González, que ha notificado la situación a la compañía con poco éxito: "Es imposible hablar con una persona, sale una máquina, te dice que hay una avería y con eso te quedas".

"El problema es que también le influye al Ayuntamiento y al consultorio médico, que necesitan consultarlo cuando trabajan. El médico a lo mejor lo puede solucionar bajando a Ateca, pero mejor sería que lo pudiera hacer aquí", sostiene. "Si esto pasase en Madrid, ¿qué pasaría? ¿Por qué sí puede pasar en Moros y allí no?", se cuestiona este vecino de 65 años.

También indica que su hermana ha dado parte a la compañía y que pudo hablar con un operador. "Les comentó que, claro, tendrían que descontarlo de la factura", detalla. Sin embargo, al otro lado de la línea se encontró con que le dijeron que "tendría que haberlo avisado el primer día".

La incomunicación total se circunscribe únicamente a Moros, pero en Villalengua, localidad colindante en el propio valle del Manubles, tampoco se encuentran satisfechos. "Internet se va y viene, y nosotros lo usamos para recibir pedidos de supermercados y empresas. Y tenemos que cogerlos de mala manera por teléfono", explica Eustaquio Acón, de Frutas Villalengua, que explica que los problemas se remontan a antes del incendio.

"Los vecinos que tienen el contrato con Movistar para el fijo tienen problemas continuos, no les funciona bien", subraya Ana Isabel Villar, alcaldesa de esta localidad. Además se muestra rotunda: "No es de recibo. La cuota la pagan igual. No somos ciudadanos de segunda".