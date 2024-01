Aragón Existe alerta del mal estado de la red eléctrica y cortes de luz en el medio rural

Aragón Existe ha alertado de que el 19 de enero, en medio de las nevadas y temperaturas bajo cero de la borrasca 'Juan', se produjo un corte de luz de varias horas de duración en varios pueblos del Campo de Daroca, como Used, Gallocanta, Orcajo, Berrueco o Las Cuerlas.

"Durante este corte no funcionó la electricidad, lo que no solo dejó inoperantes los electrodomésticos, si no mucho más graves, produjo fallos de equipos médicos y dejó incomunicados sin cobertura móvil y sin datos de internet a muchos pueblos", han informado en una nota de prensa.

Estos cortes de luz "no son un hecho puntual" en la comarca del Campo de Daroca: el 2 de noviembre se produjo otro corte de la corriente durante 10 horas, que afectó a varios municipios y que estuvo igualmente causado por un temporal de tormentas, han indicado.

"El enorme peligro no es solo la falta de luz y calefacción en pleno invierno, el gran peligro es no poder llamar por una urgencia médica, accidente de tráfico, teleasistencia. Supone retroceder varias décadas atrás y deja una sensación de total abandono en los vecinos", ha señalado la secretaria de Organización de Aragón Existe, Raquel Marco.

También han observado que el 12 de enero se produjo un fallo en la subestación eléctrica de Marracos, en las Cinco Villas, dejando a este pueblo y a otros 9 municipios, como Luna, Castejón, Erla, Las Pedrosas, El Frago, Valpalmas, Asín y Orés, sin electricidad durante ocho horas de duración. Esta caída de la electricidad dejó sin oxígeno a 15 internos de una residencia y sus calderas sin funcionar.

Igualmente, han continuado, se quedó sin electricidad el Centro de Salud de Luna. "Los vecinos refieren que sufren estos cortes de manera frecuente".

Aragón Existe ha puesto de relieve "el mal estado de la red eléctrica del medio rural aragonés como causante de estos cortes eléctricos que, lejos de ser esporádicos, se convierten en algo habitual y frecuente para sus vecinos, tratándolos como ciudadanos de segunda".

La formación ha resaltado que "los vecinos de los núcleos rurales pagan los mismos impuestos a la Administración y también la misma factura de luz y móvil que los habitantes de las ciudades".

Aragón Existe defiende que "las Administraciones públicas deben de exigir a las empresas concesionarias de servicios de luz y telefonía las inversiones necesarias y pertinentes para garantizar el servicio de calidad de todos los aragoneses, los de ciudad y los de pueblo".