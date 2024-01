Una policía de Zaragoza lleva hoy al banquillo al 'rey del simpa' por presuntos tocamientos

Antonio Miguel Grimal Marco, conocido en Zaragoza como el ‘rey del simpa’ por su empecinamiento en no pagar en los bares, volverá a sentarse hoy en el banquillo de la Audiencia Provincial. Esta vez no será por estafas leves, delitos que, además, no son competencia de este tribunal, sino por un delito de agresión sexual que presuntamente cometió durante uno de sus múltiples arrestos.

La denunciante fue la funcionaria del Cuerpo Nacional de Policía que lo conducía al calabozo y a la que el detenido habría tocado el pecho. Según él, con intención de indicarle que no llevaba el número de identificación junto al escudo. Según la agente, con ánimo de menoscabar su indemnidad sexual, hechos por los que pide para él dos años de prisión, tres de libertad vigilada y 3.000 euros de indemnización.

Para la Fiscalía, las grabaciones de seguridad de la comisaría donde ocurrieron los hechos no permiten acusar a Antonio Miguel Grimal Marco. «Sin perjuicio de ser reprochable la actuación del encausado, no es menos cierto que no tiene entidad suficiente para ser considerado como un delito contra la indemnidad sexual de la mujer», señala. De hecho, la agente hablaba de que el acusado le había hecho varios «guiños» y tocado el pecho cuando le dijo «tú no llevas el número» (en el uniforme), pero la acusación pública no aprecia los primeros en las imágenes ni tampoco intención libidinosa en la segunda acción.