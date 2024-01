Florentino Marín: "La Policía no se frustra ni desmotiva por nada"

Se cumplen seis meses de su toma de posesión como jefe superior de la Policía Nacional en Aragón ¿Le ha dado tiempo a tomar el pulso a la comunidad?

Sí, totalmente. Ha sido tiempo suficiente para ver la dinámica tanto policial como social que hay en Aragón.

¿Y le ha sorprendido algo en especial?

Pues no, no vine con ningún prejuicio ni nada me ha sorprendido especialmente. Esta es una gran comunidad autónoma y es un lujo trabajar en Aragón.

¿Cuál fue una de las primeras decisiones o cambios que adoptó como nuevo jefe?

Siempre hay que dedicar un periodo de tiempo que hay que dedicar a conocer cómo está la situación en la plantilla a la que te incorporas. Pero la Policía es una organización muy estructurada y cambios a nivel de Jefatura Superior, en esa estructura, no se pueden hacer. Lo que sí se busca al llegar a un destino nuevo es conocer en profundidad a las personas y gestionar el talento de la plantilla, adaptarlo y optimizarlo.

¿Ha encontrado mucho talento?

Muchísimo. Es lo que más hay.

¿Pensó que venía a un destino cómodo?

No. Aquí cómodo no hay nada. La realidad es compleja y cada día lo es más. Por eso, esa sensación no la tuve en ningún momento.

Pero Aragón tiene unos índices de delincuencia menores a la media nacional.

Sí, y eso siempre es un reto. Si la delincuencia está alta, porque está alta, y si está baja, porque hay que mantenerla en esos parámetros mínimos.

¿Hay algún tipo de delincuencia que realmente le quite el sueño?

Igual que evoluciona la sociedad evoluciona la delincuencia y tiende a hacerlo incluso por delante de los medios que se ponen para luchar contra ella. Es verdad que ahora mismo la ciberdelincuencia es algo que preocupa mucho, porque realmente se están trasladando a internet muchas figuras delictivas, principalmente estafas. Es un motivo de preocupación actual que hay que trabajar y darle la respuesta oportuna.

Los delitos cometidos a través de internet tienen mayor impunidad, aunque se persigan.

Esa es una realidad que está ahí. La sociedad ha cambiado y la cantidad de actividades que se mueven en el mundo de la informática, de traspasos económicos, de compras y ventas que se realizan en internet hoy día no tiene nada que ver con la de hace cinco o diez años. Todo está íntimamente relacionado.

Se cumplen 200 años de la creación de la Policía Nacional en España. ¿Queda algo todavía de aquella Policía?

Ha evolucionado igual que la sociedad española. Nada tiene que ver no ya con la de hace 200 años, ni siquiera con la de hace 20. Pero, cuando nace la Policía General del Reino lo hace con una filosofía muy similar a la que tenemos hoy día, que es proteger el orden y seguridad públicos y garantizar la tranquilidad ciudadana. Esta misión la seguimos teniendo hoy recogida en el artículo 104 de la Constitución con muy poca variación en las palabras.

¿Y de 20 años hasta hoy?

El modelo ha cambiado. Hasta hace unos años, la Policía estaba esperando a que alguien fuera a denunciar un delito para reaccionar y buscar a los culpables. Ahora trabajamos con un modelo mucho más preventivo, en el sentido de que tratamos de anticiparnos, evitar que suceda el delito. Contar con la colaboración y la participación ciudadana es fundamental y, sobre todo, que el ciudadano conozca con antelación de qué figuras delictivas puede ser víctima.

¿Cree que el ciudadano ve al policía como alguien próximo?

Sí, muy próximo. Eso ha cambiado también y somos una de las instituciones mejor valoradas por la sociedad. De hecho, el auxilio humanitario es una labor muy importante. Cuando el ciudadano tiene un problema en la calle lo primero que hace es llamar al 091, tenga el problema que tenga, ya sea que haya sido víctima de un delito o de un percance y requiere auxilio.

La confianza es clave.

Es fundamental, además, se busca. Formamos parte de la sociedad y no tendría sentido que el ciudadano, cuando ve acercarse a un policía, sintiera otro tipo de sensaciones que la de seguridad y tranquilidad. Nosotros tenemos una máxima:queremos estar especialmente cerca de aquel que quiere estar lejos de nosotros.

Florentino Marín, jefe superior de la Policía Nacional en Aragón. Toni Galán

Si la comparamos con otras policías del resto de Europa, ¿a qué nivel está la nuestra?

Como Policía somos un referente internacional, un modelo a seguir. Y esto lo vemos, por ejemplo, con la Escuela Nacional de Policía de Ávila, donde se forman y pasan policías de todos los países. Es un centro de primerísimo nivel.

Las bandas latinas siguen muy presentes en Zaragoza. Ha habido grandes operaciones contra los DDP, pero no han desaparecido y han cobrado fuerza grupos como los Black Panther o los Trinitarios. ¿Qué se puede hacer?

Hay una realidad violenta de bandas juveniles, podríamos llamarlas, pero no solo en Aragón. Creo que se está dando la respuesta oportuna, se está trabajando y se están produciendo resultados muy buenos con grandes operaciones recientes contra estas organizaciones.

¿Genera frustración montar grandes operaciones contra este tipo de bandas para ver luego a los detenidos tan pronto en la calle o incluso reírse delante de un tribunal?

La policía no se frustra por nada. Nosotros somos verdaderos profesionales. Hacemos nuestro trabajo y cuando lo finalizamos, está hecho. Y no se mira hacia otra parte con ese problema. Nosotros hacemos nuestra tarea, que es poner a disposición de la autoridad judicial con la mayor carga indiciaria posible a todas las personas que consideramos responsables de un hecho delictivo. Y ese es nuestro trabajo y hasta ahí llega nuestra función. Lo que suceda después no nos afecta. Ni nos frustra ni nos desmotiva.

Protección a las mujeres maltratadas: "Todo el mundo suma"

Los delitos sexuales y la violencia de género son dos problemas en aumento. A juicio del jefe superior de Policía, Florentino Marín, los medios y la plantilla para atenderlos son suficientes y en catálogo están al 100%. Destaca la labor de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) y el trabajo de «acompañamiento excepcional» que hacen con las víctimas para que se sientan protegidas. En cuanto a las denuncias, afirma que la unidad recoge las «muy delicadas» y asume todas las tareas «desde el minuto uno».

El anterior alcalde de Zaragoza y ahora presidente, Jorge Azcón, anunció su deseo de que la Policía Local empezara a colaborar con el sistema Viogén y la actual alcaldesa, Natalia Chueca, también, pero no llega a materializarse, aunque podría mejorar la protección de las víctimas. «Esa es una decisión política. Nosotros no tenemos ningún problema. Son el Ayuntamiento y la delegación del Gobierno los que tienen que llegar a un acuerdo para firmar el convenio. Por parte de la Policía Nacional todo serán facilidades, como siempre. Y entiendo que todo suma. Si donde hay dos hay cuatro... Todo el mundo suma»