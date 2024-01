La Policía investiga dos acuchillamientos en apenas siete horas en Zaragoza

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años como presunto autor del acuchillamiento que se produjo este jueves por la tarde en la calle de Montañés, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. Pero no fue el único suceso que se registró en este lugar, ya que una segunda persona resultó también herida por arma blanca sobre las doce de la noche. Por esta última agresión, todavía no se ha practicado ningún arresto. La Jefatura Superior de Aragón ha confirmado ambos hechos, pero como se encuentran todavía en investigación, no es posible adelantar si guardan algún tipo de relación.

Según fuentes oficiales, el primer apuñalamiento se registró sobre las 17.00. Una patrulla de la Policía Local que estaba de servicio en la zona se detuvo al observar a un joven que presentaba cortes en una mano y sangraba de forma abundante. Al preguntarle qué había ocurrido, este les reveló que acababa de ser atacado por otro individuo con un arma blanca. Al parecer, podría tratarse de un machete, lo que no permite descartar que se trate de un asunto relacionado con las bandas latinas.

La vícitima fue trasladada al hospital Clínico de Zaragoza, donde fue asistida de los cortes. Por otro lado, el presunto autor del acuchillamiento fue interrogado en comisaría por un delito de robo con violencia o tentativa de homicidio. Según ha podido saber HERALDO, fueron varios testigos los que facilitaron a la Policía Nacional la descripción del agresor, que fue localizado después durante una batida por la zona.

Uno de los heridos también manchó de sangre el pomo de esta puerta. Camino Ivars

Buscan al otro agresor

Por otro lado, la Policía Nacional trata de dar con la persona que esa misma noche apuñaló a otro joven de 26 años en la misma calle. Los testigos explicaron que agresor y víctima estaban discutiendo frente a un garaje, por lo que dieron aviso al 091. Sobre todo, porque uno de ellos empuñaba un cuchillo y amenazaba con clavárselo a su oponente. De hecho, llegó a hacerlo causándole múltiples heridas en un costado y los brazos. La víctima presentaba una grave herida en la extremidad superior derecha, por lo que también fue asistido en urgencias del Clínico.

Algunos de los vecinos de la calle escucharon el jaleo y se asomaron a las ventanas. "Lo primero que vi fue a tres chicas socorriendo al acuchillado, que no llevaba camiseta y tenía bastante sangre en el torso", contaba una mujer. Otros testigos vieron salir corriendo al agresor, al que previamente varios amigos de la víctima le habían sujetado por detrás para arrebatarle el cuchillo. Sin embargo, este consiguió zafarse de ellos y darse a la fuga subiéndose en un taxi".

"Estaba todo lleno de sangre, yo misma he estado limpiando el portal y la entrada al garaje", comentaba otra vecina de la calle de Montañés. "Estamos muy preocupados -añadía-, porque cada vez pasan aquí más cosas".