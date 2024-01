Patrick Child: "Respetamos la libertad para elegir cómo cumplir con la calidad del aire"

¿Qué está haciendo bien Zaragoza para que se le haya concedido la etiqueta para convertirse en una de las ciudades climáticamente neutras en 2030?

Estamos muy contentos de que Zaragoza sea una de las 100 ciudades de toda la Unión Europea que participan en nuestra misión. Para poder hacerlo, cada una nos presenta un contrato de ciudad climática, un documento elaborado colectivamente, con los ciudadanos y entidades interesadas, el mundo académico y otros grupos relevantes, para demostrar cómo se alcanzará el objetivo, cuál es el proyecto, el plan de acción que se necesita y cuáles son los tipos de financiación e inversión.

¿En qué consistió el acto celebrado el viernes en Valencia?

Zaragoza forma parte del primer grupo de 10 ciudades que nos presentaron en la Comisión Europea a principios de año este contrato, que posteriormente entregamos a nuestros expertos para que lo validaran. En el acto, se concedieron los sellos que certifican que forman parte de la misión como un voto de confianza. Estamos muy contentos de haber tenido con nosotros a la concejal Blanca Solans, que acudió a recibir la etiqueta.

¿Qué requisitos cumple la capital aragonesa?

Los elementos positivos que apreciamos se pueden dividir en cuatro aspectos. En primer lugar, las sinergias entre el trabajo hacia la neutralidad climática y otros objetivos medioambientales, ya sea la adaptación a las consecuencias del cambio climático, la conservación de la biodiversidad o la protección del medioambiente en aspectos como la contaminación y la gestión de residuos y la economía circular. Lo segundo es la justicia climática y el compromiso de garantizar una transición justa y equitativa entre todos los sectores de la sociedad. En tercer lugar, el énfasis específico que ponen en la pobreza energética. Y finalmente, la participación ciudadana.

¿Cuál es la importancia de este proyecto?

La Comisión Europea ha marcado el objetivo de ser el primer continente climáticamente neutro en el mundo para 2050. Sabemos que un gran porcentaje de la población de nuestros países y un importante volumen de las emisiones que tenemos que eliminar vienen de las ciudades. Así que la misión es apoyar a este grupo de 100 ciudades elegidas para convertirse ya en neutras en 2030, que sean líderes y ejemplo, y nos sirvan para probar nuevas estrategias en Europa más tarde. La población combinada de las 100 ciudades que forman parte de nuestra misión es ya el 12% de la que reside en toda la Unión Europea. Por lo tanto, si tenemos éxito con estas ciudades para 2030, estaremos en un muy buen camino.

Zaragoza está renovando la flota de autobuses urbanos e incorporando 68 nuevos vehículos eléctricos. ¿Hasta qué punto es esto importante?

Si nos fijamos en las ciudades en general, hay dos o tres desafíos principales para hacer que el transporte sea climáticamente neutro. Animar a las personas a que utilicen el transporte público en lugar de automóviles privados que generan emisiones y hacer que los medios sean más ecológicos, lo que a menudo implica reemplazar la flota por un sistema eléctrico en lugar de uno tradicional basado en combustibles fósiles. Así que esto es precisamente lo que esperamos que hagan las ciudades, son buenas noticias.

Y el tercer desafío, ¿cuál sería?

Otra cosa importante es calentar y enfriar los edificios y lograr la eficiencia energética de los edificios, ya sea en nuestros hogares, oficinas, tiendas..., que se haga de una manera más ecológica y no contaminante.

¿Cómo se podría lograr?

Primero, con un mejor aislamiento en los edificios y un sistema más sostenible de calefacción y refrigeración. Sé que este es a veces un objetivo desafiante, especialmente en el centro histórico, donde los inmuebles no se pueden adaptar fácilmente a los nuevos estándares ambientales. También debemos asegurarnos de que la energía que utilizamos proviene de fuentes sostenibles, bien con la instalación de paneles solares u otro tipo de sistemas.

¿Y proyectos como el Bosque de los Zaragozanos?

Apoyamos firmemente la plantación de árboles como parte también de la estrategia de biodiversidad a nivel europeo. Tenemos el objetivo de tener en Europa 3 billones de árboles nuevos para 2030, por eso también tenemos un sistema en nuestra plataforma informática donde las personas puedan registrar sus plantaciones y ver cómo están contribuyendo.

La zona de bajas emisiones está en el foco del debate, ¿qué directrices marca sobre esto la UE?

Tenemos normas muy estrictas a nivel europeo sobre la calidad del aire y, a menudo, las emisiones del transporte son las que más contribuyen a empeorarla. En Bruselas, por ejemplo, se han limitado severamente las condiciones del tráfico en el centro de la ciudad precisamente para cumplir con ello, pero en muchas ciudades europeas esto no es o no puede ser así. Respetamos la libertad para adoptar las estrategias que mejor se adapten a sus necesidades locales para lograr nuestros estándares, así que no le diremos a Zaragoza que debe prohibir que determinados vehículos circulen por el centro de la ciudad. Pero si no cumpliera con la calidad del aire se lo diríamos y la solución podría ser esta. No es una imposición, cada ciudad tiene que actuar según su plan.