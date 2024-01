Los conductores del bus urbano de Zaragoza ven "positivas" las nuevas cámaras al ganar visión y seguridad

Los conductores del bus urbano ven "positivas" las nuevas cámaras con objetivo gran angular que se valora instalar en los autobuses eléctricos de Irizar para mejorar su visibilidad y evitar ángulos muertos. Los sindicatos pudieron probarlas ayer en cocheras y haciendo parte del recorrido de la línea 40, en la que se han registrado algunos de los últimos atropellos, y el resultado es evidente: elementos que antes quedaban ocultos tras el pilar izquierdo y no aparecían en las cámaras de los retrovisores ahora se ven con total claridad.

Existen, no obstante, algunos peros. Los trabajadores reconocen mejoras de "visión y seguridad", aunque se muestran cautos, ya que será en marzo, una vez que las cámaras se puedan probar varios días en seis autobuses de la flota a jornada completa, cuando se verá "si son efectivas o no". El presidente del comité de empresa, José Manuel Montañés, aseguró que la experiencia, acordada en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) para evitar los paros parciales convocados los fines de semana de enero y desarrollada en el autobús autónomo –el popularmente conocido como Digizity–, fue "positiva". "Todos los delegados hemos coincidido en que, en cierta medida, cubren los ángulos muertos", apuntó.

Varios trabajadores del bus, durante la prueba en cocheras Heraldo

Las nuevas cámaras se instalarán en un soporte situado en el ‘retrovisor’ exterior izquierdo, aunque, llegado el momento, se intentará integrarlas en la propia carcasa. Además, en el interior de los vehículos se colocará un monitor de diez pulgadas que complementará la pantalla principal.

Para Raúl Cabeza, representante de CC. OO., segundo sindicato con mayor peso en el comité, la cámara "mejora la visión, pero artificialmente". "Donde antes había un problema grave ahora tenemos un problema a secas. Tendremos que ver cómo funcionan. Por el momento no tenemos un criterio para decir si son o no la solución", recalcó. Uno de los inconvenientes, explicó, es que el conductor tiene que levantar la mirada para tener una visión completa, algo que "no sucede con ningún otro modelo". "Antes íbamos prácticamente a ciegas. Es un adelanto, pero no es lo más cómodo para el trabajador", indicó.

En la prueba estuvieron presentes, entre otros, el director de Avanza, Guillermo Ríos, el jefe de operaciones y el jefe de taller. Los propios representantes sindicales pudieron ponerse al volante del Digizity para comprobar el efecto circulando por calles como las de García Lorca, Joaquín Sorolla o Melilla y hacer las primeras aportaciones. "Hemos pedido que la nueva pantalla se coloque un poco más arriba para que no dificulte la visión", comentó Chema Calvo, del Colectivo Unitario de Trabajadores (CUT).

La iniciativa pretende ser de especial ayuda en los giros a la izquierda, donde se venían registrando los mayores problemas. "En un principio, se ve bastante bien y da un poco más de seguridad, pero supone un pequeño parche. El pilarete no debería estar ahí. Lo venimos diciendo desde el primer momento", aseveró.

Los sindicatos consultados coinciden en que el Ayuntamiento "debería apostar por otro modelo" de cara a los 40 nuevos buses eléctricos que se comprarán con fondos europeos, una decisión que, previsiblemente, Movilidad dará a conocer en las próximas semanas.

Último atropello

Por otra parte, una de las menores de edad que sufrió lesiones de gravedad al ser atropellada el martes por un autobús urbano en la avenida de Madrid continúa ingresada en estado grave, pero evoluciona favorablemente. Su amiga, que también fue golpeada por el vehículo, resultó leve y fue dada de alta a las pocas horas. La Policía Local continúa investigando el atropello de las dos chicas, una de 16 años y otra de 17, que fueron arrolladas por un bus doble de la línea 33 cuando atravesaban un paso de peatones, una vez rebasado el cruce de Vía Univérsitas.

El vehículo circulaba por el carril bus en dirección al centro de la ciudad y los agentes tratan de saber en qué fase estaba el semáforo y quién no lo respetó.