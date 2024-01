Un joven que publicó en las redes fotos de su exnovia desnuda podría acabar entre rejas 

Un año de prisión, varios de alejamiento y el pago de una indemnización de 6.000 euros por daños morales puede costarle a Rubén R. L. haber difundido vídeos y fotos de contenido íntimo de su exnovia a través de Whatsapp, Instagram y Tiktok.

El joven, de 19 años y vecino de Zaragoza, no tuvo mejor idea para vengarse de la chica con la que había salido ocho meses y convivido cinco que enviarle por Whatsapp un vídeo de contenido sexual explícito que había grabado con su consentimiento pero no para ser difundido.

En el mensaje le advertía de que se lo iba a mandar a su madre y lo iba a divulgar de forma pública. La joven le pidió que no lo hiciera, pero él respondió riéndose y diciéndole: "Sí, sí. Te va a ver, lo que hay, lo que eres, la gente sabe lo que hay, sí, sí, vista, ya vas a estar vista, jajaja".

Ese mismo día, el 16 de septiembre de 2023, Rubén R. L. envió a la madre de la joven un vídeo íntimo de la pareja en el que se reconocía perfectamente a la chica desnuda, además de un enlace a Instagram del perfil de él con el mensaje: "Está vista... ya sabéis lo que hay".

La mujer avisó a su hija y a la hermana de esta de lo que estaba ocurriendo y a pesar de que las jóvenes le reprocharon su conducta él respondió con risas, insultos y comentarios vejatorios. La víctima descubrió poco después una fotografía íntima y un vídeo en Instagram difundidos de modo público.

El acusado utilizó también la red social Tiktok para poner un comentario de contenido difamatorio y de idéntica índole sexual que decía: "Más abierta que la puerta del Carmen... Gratis. Un like y te hace malabares".

A consecuencia del comportamiento del acusado –que fue valorado como de "alto riesgo" por la Policía–, la joven ha tenido que recibir tratamiento psicológico. La Fiscalía y la acusación particular, ejercida por la abogada Lorena Arbués, lo consideran autor de un delito continuado de revelación de secretos y contra la intimidad, así como de un delito leve de injurias y vejaciones injustas, por el que piden un año de cárcel, cuatro de alejamiento, privación del permiso de armas y, en el caso del fiscal, una multa de 960 euros. Su abogada defensora, Carmen Sánchez, pide la absolución.