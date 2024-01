El sistema de recogida neumática de residuos del barrio del AVE quedará inacabado y sin uso

El barrio del AVE, situado en el entorno de la estación intermodal de Delicias de Zaragoza, se diseñó hace ya más de 15 años con las innovaciones tecnológicas de la época. Pero la tardanza en el desarrollo del sector ha hecho que algunas de sus infraestructuras queden obsoletas. Es lo que le ha ocurrido a la red de recogida neumática de residuos, que se instaló parcialmente pero que nunca se utilizó y que ahora va a quedar inacabada y sin uso.

Así se recoge en el informe de situación del pasado mes de octubre que ha preparado la sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV) que plantea la necesidad de descartar este tipo de sistemas en la zona oeste del barrio, que está todavía pendiente de urbanizar. Se trata de una obra prevista en el convenio de los suelos ferroviarios de Delicias y el Portillo.

Tampoco se va a ejecutar la central de recogida neumática y otras instalaciones para que todo funcione, que no se hicieron dado que en un primer momento no había necesidad de recoger la basura por no haber viviendas todavía y por la situación económica de la empresa pública, participada por el Estado, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón.

5,8 millones de contrato

Las obras se adjudicaron en 2007 y 2008: 5,8 millones de euros para la recogida neumática y 2,7 para los contenedores soterrados. No obstante, en 2009 se resolvió parcialmente el contrato para dejar fuera el barrio oeste, dado que no se iba a desarrollar en ese momento.

La sociedad pide plantearse si merece la pena desarrollar este sistema de recogida en el barrio oeste, pero además explica que "no hay razones" para concluir los trabajos. La empresa adjudicataria ya expresó su deseo de cancelar el contrato, por lo que ahora se está analizando cuáles son las repercusiones legales para la sociedad ZAV.

En este momento se está trabajando en un acuerdo. Por otro lado, fue necesaria la modificación de los contenedores soterrados, que fueron recibidos por el Ayuntamiento de Zaragoza en julio del año pasado.