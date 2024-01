La sociedad Zaragoza Alta Velocidad quiere construir casi 500 viviendas más en el barrio del AVE

La sociedad Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), participada por el Estado, el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de la ciudad, ha planteado modificar el planeamiento del barrio del AVE para construir más viviendas. En concreto, quiere reducir la edificabilidad destinada a comercios y oficinas y ampliar la residencial con el objetivo de levantar 492 viviendas más, que se ubicarían en la zona este del barrio, aún pendiente de urbanizar.

El Ayuntamiento de Zaragoza, que tiene la última palabra, ya advirtió este miércoles de que esta solución "no es una prioridad" y que antes de valorar semejante cambio de planeamiento ZAV debe cumplir con el programa de obras del convenio del AVE, con la urbanización del Portillo como actuación más urgente.

El aumento de la edificabilidad residencial es una de las soluciones que está planteando ZAV para acelerar el ritmo de venta de las parcelas y sortear los problemas para adjudicar el suelo terciario. Sostiene que hay alternativas la venta a precio cero, la obtención de incentivos fiscales o la conexión con un transporte de alta capacidad, pero que son opciones inviables en este momento.

En un informe de situación elaborado el pasado mes de octubre, la sociedad se decanta con un cambio de uso y reducir la edificabilidad terciarios en favor de los residenciales en el barrio oeste (la trasera de Augusta, todavía pendiente de urbanizar), donde quiere eliminar 63.461 metros cuadrados de superficie comercial y de oficinas para que se destinen a vivienda.

Esto significaría 492 pisos más en esa zona, que hoy tiene capacidad para 1.938, por lo que se llegaría a las 2.430. El planeamiento actual prevé para el barrio del AVE en su conjunto (entorno de la intermodal, Portillo y Torre Zaragoza) un total de 3.901 casas.

Según una tasación de Tinsa de 2021, esto supondría 137,9 millones de euros de ingresos para la sociedad, 40 más que el valor actual de los suelos de esa zona. Esta circunstancia, considera ZAV, confirma la «"idoneidad" de la propuesta, "no solo económica, sino de mejoras de ordenación general del área y su mejor eficiencia energética".

El porcentaje de edificabilidad para usos terciarios se reduciría del 37% al 26%. ZAV también plantea la misma solución en la manzana situada junto al vestíbulo de llegadas de la estación: el espacio para tiendas y oficinas pasaría de 89.000 metros cuadrados a 20.000, aunque sin afectar a las 440 viviendas previstas allí.

La sociedad hizo este planteamiento en 2020, aunque el Consistorio advierte que no ha habido ninguna propuesta formal por registro. Fuentes municipales indicaron que "no hay tomada una decisión y no es nuestra prioridad". "No tenemos prisa", indican. Desde el gobierno del PP apuntan que «primero hay que cumplir los acuerdos pactados", entre los que figura urbanizar el Portillo.

Recordaron en este sentido que la sociedad tiene en su tesorería más de 35 millones de euros que no se están destinando a la ejecución de las obras de la ciudad. Concluyeron además que incrementar la edificabilidad residencial "puede tener interés para la sociedad, pero ante todo tiene que tener interés para la ciudad".