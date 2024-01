Skandalo Deluxe: la primera tienda instagrameable de Aragón… ¿y de España?

“O nos subimos al tren… O nos quedamos en tierra”. Con este sugerente lema, que recuerda al manido pero siempre oportuno “renovarse o morir”, los creadores de la firma de moda y complementos zaragozana Skandalo Deluxe se lanzaban a la inauguración de su nuevo local sito en el 23 de la calle Doctor Cerrada. La cita tenía lugar este martes, 2 de enero, en un evento que congregaba a más de un centenar de personas en este nuevo local que durante algo más de cuatro horas disfrutaron de actuaciones musicales, un desfile con modelos profesionales y un sorteo, entre otras sorpresas.

Y es que Begoña Abad y sus socios, Eduardo Goez y Roberto García, se lanzaban a la piscina, y lo hacían pero no al uso, si no abriendo la primera tienda instagrameable de Aragón, “y posiblemente de España, aunque todavía no lo hemos confirmado”, admitía ella.

Pero, ¿en qué consiste esto? Básicamente en crear un rincón en exclusiva para tomarse fotografías con los diferentes ‘looks’ que ofrece la tienda. “Como las formas de venta y de compra han cambiado tanto, hemos pensado que con esto podíamos dar un paso adelante para no quedarnos atrás del todo. Por eso queríamos crear una tienda con personalidad que se ajustara a estos nuevos hábitos”, afirmaba Abad.

“Comprar desde casa tiene sus ventajas, pero también inconvenientes, sobre todo el daño que se hace al pequeño comercio”, reivindica Abad, que recuerda que “una ciudad sin comercio es una ciudad fantasma, por eso necesitamos que la gente apueste por nosotros, sin olvidar que el trato y el servicio personalizado no tienen comparación”.

Con unas figuras de colores, en luz neón, con arcoíris, nubes, truenos, planetas y corazones, colocadas sobre dos sillones de color gris, en Skandalo Deluxe tratan de esta forma de ofrecer un plus en la experiencia a sus clientes con este nuevo espacio. Y eso que Abad lleva siendo instagramer más de tres décadas, eso sí, sin ser consciente de ello. “En el año 1994 monté la tienda El 600 en la que había un Seat dentro del escaparate y recuerdo que eran muchas las personas que se detenían a tomarse fotografías de carrete con él”, rememora, entre risas.

Además, ahora, en un local mucho más grande, -“hemos pasado de 50 a 150 metros cuadrados”, reivindica Abad-, la oferta de esta tienda de moda especializada en ellas también se amplía. No solo en cuanto al rango de tallas, que ahora va de la 32 hasta la 64 -antes era desde la 42 en adelante-, sino en lo que a estilo se refiere, pues cuentan con ropa de sport y de fiesta para un público más joven y “para todo tipo de mujeres sin excepción alguna”, reivindica.

“Hemos creado un nuevo espacio dedicado a la mujer joven, actual, vanguardista, para mujeres desde los 15 años hasta los 99”, prosigue la propietaria. Sin embargo, la zona principal del local sigue destinada a este público casi siempre abandonado. Un ambiente que se suma al llamativo escaparate -también marca de la casa- decorado por el diseñador Pedro Abuelo, y una entrada en la que predominan un lateral con vitrinas repletas de complementos -bolsos, collares, etc-.

Entre los presentes, un público de lo más diverso, con invitados entre los que se encontraban Daniel Gimeno, director de Fundación La Caridad, con quien Abad colabora como presentadora del desfile de Moda solidario que realiza esta entidad. “La inauguración ha estado a la altura de las expectativas, y ver un desfile en la propia tienda ha sido espectacular”, admitía.

También los modelos ucranianos, aunque vecinos de Huesca desde hace más de dos décadas, Vitaliy e Iván Fesyk (26), de los cuales Abad es estilista. De hecho, fue ella quien escogió los ‘looks’ que le valieron a Iván el título de Míster Huesca 2023. “Ha sido una velada de diez, y nos parece una idea genial que se creen espacios para crear contenido para redes sociales, lo único que falta es que tragan ropa de chico”, admitían.

Las tallas grandes, siempre protagonistas

Si bien es cierto que una de las novedades de Skandalo Deluxe tiene que ver con su nueva apuesta por llegar a todo tipo de mujeres, cabe recordar que si hay algo que les puso en el mapa fue su apuesta por las tallas grandes cuando casi nadie más lo hacía. Una filosofía que sigue siendo la clara protagonista del negocio. “Esta tienda es necesaria. Quienes no tenemos cuerpos heteronormativos necesitamos un lugar en el que no se nos diga eso de que “para ti no tenemos nada”, reivindicaba Mari Carmen Bozal, comunicadora y clienta de la tienda de toda la vida.

Y es que para ella, “encontrar una tienda en la que la talla no es un problema hoy en día es un lujo”. “Tener la opción de comprar vaqueros, minifaldas, lentejuelas… en lugar de los pantalones anchos de flores o las blusas, es necesario”, opinaba. También Sonia Rubio, una de las modelos del desfile de inauguración y clienta habitual de la tienda destacaba la oferta: “Para las que necesitamos una talla mayor contar con un lugar con ropa moderna, actual y distinta es fundamental”.