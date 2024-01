Rebajas todo el año: "Al final llegas a dudar de tantos descuentos especiales"

Los carteles de ofertas especiales con denominaciones como 'descuentos navideños', 'pre-winter sale', de regalos de último minuto ( 'last minute gift') o directamente 'rebajas' cuelgan ya en los escaparates de algunos comercios del centro de Zaragoza. El periodo de rebajas tradicional no comienza hasta la semana que viene, pero algunas grandes cadenas y pequeños comercios adelantan cada vez más la época de productos a menor precio, sobre todo en el textil. Internet sigue siendo un gigante invisible contra el que luchan todos ellos donde las ofertas no cesan los 365 días al año.

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) recuerdan que "hasta hace unos años, las rebajas comenzaban después del día de Reyes, pero desde hace varios años la mayoría de los establecimientos cuelgan el cartel de rebajas antes del 6 de enero". En la práctica, se sigue mantiendo un reparto entre verano e invierno para el grueso de los descuentos, pero la citada asociación señala que "cada establecimiento decide libremente la fecha de inicio y fin de su periodo de rebajas".

Lo que no cambian son los derechos, que son los mismos sean ofertas o rebajas oficiales. En los últimos años, "ha mejorado la labor de inspección para evitar algunos abusos, pero otros siguen igual que siempre. El principal es vender productos diferentes en rebajas", critica José Ángel Oliván, presidente de Ucaragón. En este sentido, advierte que a veces lo que se encuentra el comprador "no son productos rebajados, son productos para rebajas", una mala práctica que se daría "sobre todo en las grandes cadenas, pero en el pequeño comercio, también".

Las primeras compras en las rebajas de invierno

"En esta tienda suelo esperar a las rebajas", cuenta Concha García, que sale con compras ya de rebajas este martes, de una enseña del paseo de la Independencia de Zaragoza. Dentro, una docena de clientas hace fila en la caja para pagar pijamas, zapatillas y ropa interior. "Viene bien comprar en rebajas, sobre todo regalos, porque para mí compro cuando lo necesito", explica. Ahora, con tantas ofertas con nombres diferentes a lo largo del año, en esta temporada que se abre con el Black Friday en noviembre, confiesa que a veces, "al final llegas a dudar de tantos descuentos especiales". En su caso, reconoce que no recuerda "cuánto valdrían antes" las prendas que ha comprado, para comparar que el descuento es real, uno de los consejos que se suelen dar desde las asociaciones de consumidores.

Nuria Licer y Raquel Carballar, en el centro de Zaragoza este martes. H. A.

"Prefiero comprar en tienda física. A mí me gusta ir a la tienda, verlo y llevármelo, no esperar a que me llegue"



"Las rebajas en internet son mejores"

"Yo sí que aprovecho algo en concreto para comprármelo en rebajas", añade Raquel Carballar, que pasea con su amiga Nuria Licer por el centro. Aunque no han salido de compras, Raquel ha aprovechado para llevarse un regalo. A la hora de elegir un tipo de comercio ambas treinteañeras tienen hábitos de consumo diferentes. "Prefiero en tienda física. A mí me gusta ir a la tienda, verlo y llevármelo, no esperar a que me llegue", dice Raquel, aunque cree que a veces "aprovechan para sacar lo de otras temporadas".

Sin embargo, Nuria afirma que "no me importa esperar" a que llegue el paquete a casa y está convencida de que "las rebajas de internet son mejores", además de que hay descuentos en cualquier momento del año. Eso sí, matiza que "depende de lo que compres". Ve más chollos en electrónica o tratamietnos porque suelen salir más ofertas. Con todo, a la hora de comprar de forma presencial prefiere el pequeño comercio.

El pequeño comercio trata de resistir al adelanto de rebajas

María Jesús Urieta, propietaria de Chuttesa. Oliver Duch

"No estoy en contra de las rebajas, pero en su tiempo"



"No tendría que estar liberalizado, se tendría que volver a las fechas reglamentarias como toda la vida"

​"Es ilógico que pongas las rebajas de verano cuando empieza el verano y las de invierno cuando empieza el invierno. Las de invierno tenían que ser en febrero y las de verano, en agosto y no tantos días"

En los negocios de proximidad esta semana es de rebajas para muchos. "La gran mayoría hemos empezado con rebajas, anticipándonos a las gran superficie que no empiezan hasta la que viene", apunta Sergio Bretos, vocal del comité de la asociación de empresarios de comercio de la provincia de Zaragoza (ECOS). El autónomo, propietario de una tienda de ropa se mostró "optimista" con el inicio de esta campaña gracias a la llegada del frío. "Es lo que nos hacía falta para que la gente se empezara a mover un poco", reconoce, tras el otoño tan cálido. Otras tiendas al lado de la suya, en la avenida de Madrid, en el barrio de Las Delicias, cuya asociación preside, llevan también con descuentos desde la semana de Navidad. Con todo, asegura que el pequeño comercio no "marea" con descuentos todo el año, se sigue limitanto a las campañas de invierno y verano.

Por contra, otros comercios se resisten. "Yo las empiezo siempre después de Reyes y como mucho un día o dos antes", afirma María Jesús Urieta, fundadora de la tienda de moda de mujer Chuttesa, una de las más veteranas del Centro Comercial Independencia. En su escaparate solo ha colgado alguna oferta puntual. "Que ahora haga descuentos en alguna cosa, sí, esto lo he puesto con un 30%", explica señalando una percha con abrigos.

La emprendedora del mundo de la moda de colección confiesa que si se adelantan las rebajas es su sector se debe a que "te ves empujado porque todo el mundo está con rebajas", al igual que ocurre cuando llega el Black Friday, el último jueves de noviembre. "No estoy en contra de las rebajas, pero en su tiempo", puntualiza antes de decir que este periodo "no tendría que estar liberalizado, se tendría que volver a las fechas reglamentarias como toda la vida". Considera que "es ilógico que pongas las rebajas de verano cuando empieza el verano y las de invierno cuando empieza el invierno".

A algunos negocios no les salen las cuentas si rebajan el género antes de poder tener un periodo para venderlo con un margen normal. "Las de invierno tenían que ser en febrero y las de verano, en agosto y no tantos días, con 15 sobra", plantea. El calor de los últimos años retrasa también las compras de ropa en la temporada de invierno. "Estamos llegando a un extremo que las tiendas pequeñas de ropa estamos desapareciendo", alerta. En su caso, echa cuentas ya para jubilarse el año que viene. Espera que la tendencia a la sostenibilidad haga que pierda peso la ropa de bajo coste de "usar y tirar" y se busquen prendas de más calidad, que puedan durar más años.

Luis Fernando Fernández, de Comercial Algodonera en Zaragoza. H. A.

"Fuera de las épocas de rebajas nos preguntan con un mes de tiempo cuándo las vamos a poner"

Comercial Algodonera es uno de los pequeños comercios que han colgado ya el cartel de rebajas en sus escaparates, repletos de edredones, rellenos nórdicos, batas, mantas de sofá y 'batamantas'. En su caso, vienen haciéndolo así hace años. "No hemos adelantado, empezamos siempre más o menos en la misma fecha", explica Luis Fernando Fernández, tercera generación al frente del comercio de ropa de hogar que fundó su abuelo. Es consciente de que algunos clientes esperan los descuentos para comprar. "Fuera de las épocas de rebajas nos preguntan con un mes de tiempo cuándo las vamos a poner", confiesa. A lo largo del año ponen algún producto rebajado.

Reconoce que las grandes superficies y las compras por internet afectan a las ventas incluso en estas fechas, que solían ser de máximo ajetreo. No ayuda tampoco que el establecimiento haya sufrido 38 meses de obras de la plaza Salamero, en la que sigue sin estar abierta una entrada del aparcamiento, lo que resta movimiento de potenciales clientes a la zona.

Cinco derechos cuando se compra en rebajas

Desde Ucaragón se recuerdan los derechos de los consumidores en las compras de este periodo de descuentos:

1. La reducción del precio debe consignarse exhibiendo, en porcentaje o en cifra, junto al precio habitual el precio rebajado.

2. Está prohibido ofertar, como rebajados, artículos deteriorados, así como los que hayan sido adquiridos expresamente para este fin. En caso de que el artículo adquirido sea defectuoso (y no se trate de un saldo), el consumidor puede exigir su devolución, aunque ese establecimiento no acepte devoluciones en su política general de ventas.

3. La venta en rebajas y la duración debe exponerse de forma visible desde el exterior, incluso cuando el establecimiento permanezca cerrado.

4. Los productos adquiridos durante las rebajas se pueden devolver, si el establecimiento acepta devoluciones de artículos como norma general el resto del año.

5. El consumidor tiene derecho a elegir la forma de pago; si el establecimiento acepta normalmente el pago con tarjeta, no puede negarlo en estas fechas. Además, se debe garantizar el pago en efectivo en cualquier establecimiento.

