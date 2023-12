Las pintadas invaden el parque Pignatelli de Zaragoza nueve meses después de su inauguración

Han pasado nueve meses desde que se inauguró la ampliación del parque Pignatelli de Zaragoza, que ganó tras las obras 23.600 metros cuadrados de zonas verdes, un gran lago y juegos infantiles. Pero de momento no es lo que prometía.

Los vecinos se quejan del estado actual de este equipamiento, que ha sido víctima de actos vandálicos e incívicos que han empeorado su apariencia. Los grafitis forman parte ahora de su imagen y las zonas verdes se encuentran valladas para evitar que los perros destrocen las plantaciones. El mantenimiento, sin embargo, todavía no corre a cuenta del Consistorio.

Será en un plazo de tres meses cuando el servicio de Parques y Jardines se haga cargo de la nueva infraestructura y los trabajadores incorporen su cuidado como parte de sus tareas habituales. Actualmente es responsabilidad de la constructora, que deberá ocuparse de finalizar un listado de actuaciones solicitadas por los técnicos municipales antes de que su traspaso al Ayuntamiento se haga oficial, un proceso habitual cuando se construyen equipamientos públicos de estas características.

Según indican desde el Área de Urbanismo, se ha trasladado a la empresa un listado con una serie de actuaciones, para las que cuenta con un plazo de 30 días, 60 o 90, según lo costosas que resulten.

Entre ellas, destaca sobre todo la mejora del estado de los parterres, que se encuentran actualmente vallados en su totalidad, tanto los ubicados en altura como la zona del anfiteatro natural. Se decidió cerrar el acceso porque se comprobó que los dueños de perros los dejaban sueltos ahí y estos estaban estropeando las plantas.

Grafitis también en el acceso a la zona nueva del parque. Francisco Jiménez

Antes de que el Consistorio asuma el mantenimiento, la constructora deberá reponer aquellas que dañaron los animales y plantar también las especies que, por una cuestión climatológica, todavía no se habían colocado. También deberán subsanar las afecciones que causaron los perros en las plantas acuáticas del estanque. Después, los operarios municipales retirarán las vallas y acometerán tareas de poda y desbroce de la vegetación en caso de que sea necesario.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la falta de civismo de algunos propietarios de mascotas, permitiéndoles acceder a zonas no habilitadas para ellas, supone en ocasiones "un gran destrozo" que obliga a la reposición continua de las plantas afectadas, con la inversión en dinero y tiempo que ello implica.

Desde Urbanismo informan también de que ya se ha reparado la sala de máquinas subterránea que se vio afectada por la gran tormenta del 6 de julio. Los trabajos obligaron a cortar el agua de las fuentes ornamentales y a vaciar los dos estanques.

En cuanto a los grafitis, una el Ayuntamiento deberá limpiarlos o tomar las decisiones pertinentes llegado el momento, no obstante, algunas de las zonas que están ahora pintadas quedarán ocultas con enredaderas una vez las plantas hayan crecido y no se verán.

El nuevo parque, ubicado en la zona de los antiguos depósitos, cuenta con un lago navegable, unas zonas de juegos infantiles que fueron muy aplaudidas por los vecinos y un escenario al que el Ayuntamiento quiere llevar diversa programación cultural.

Estaba llamado a convertirse en una de las referencias verdes de la ciudad, sin embargo, por ahora no hay barcos en el agua y la zona que debería acoger esos espectáculos está vallada.

"Ahora en invierno los parques siempre se ven más feos, pero me parece que para ser tan nuevo no está en condiciones. Las plantas están muy tristes, yo me imaginaba otra cosa", comentaba una vecina de una calle cercana, que había acudido para que acompañar a sus nietos.

Desde el Ayuntamiento confían en que la llegada de los nuevos inquilinos a las viviendas construidas justo detrás del parque y la conexión de la calle de Guallar con la de Maestro Estremiana contribuyan a incrementar la vida de esta zona verde.

La zona del anfiteatro, cerrada con vallas. Francisco Jiménez

La licitación del embarcadero, todavía sin fecha

El embarcadero, uno de los principales reclamos de la ampliación del parque dePignatelli, sigue sin fecha de licitación. Durante su inauguración, la entonces concejala de Servicios Públicos, Natalia Chueca, aseguró que saldría a finales de año, pero, pasado el plazo, nadie se atreve a decir cuándo se adjudicará.

La idea es que por él puedan navegar barcas como en el madrileño parque del Retiro. Se trata, no obstante, de un asunto especialmente complejo, según explican desde el Consistorio, que quiere evitar a toda costa nuevos fracasos como el de las concesiones del parque del Agua.

Entre otras opciones, el Ayuntamiento valora ligar la licitación del embarcadero a un nuevo kiosco ubicado dentro de la ampliación, una fórmula que aseguraría al adjudicatario una mayor rentabilidad. Sin embargo, el hecho de que ya haya uno a las puertas hace que la operación se tenga que estudiar al detalle para no perjudicar a terceros.

A esto hay que añadir que la sala de máquinas sufrió daños en la histórica tormenta del pasado 6 de julio, lo que ha obligado a repararla solo unos meses después de su inauguración.