Cotillón en la plaza del Pilar de Zaragoza para Nochevieja: horarios y regalos

Se dice que de noche todos los gatos son pardos, pero como pasa con casi todos los dichos o reglas, hay excepciones que la confirman. En Nochevieja no suele faltar el colorido, ni la alegría, y la calle es el lugar natural para que se desate la fiesta. El debate sobre el mejor modo de disfrutarla, eso sí, va por barrios entre cotillón en lugar cerrado, fiesta familiar o ir de bares. Cada quién elige lo que más le va. Para quienes no le tengan miedo al frío de Nochevieja, y dado que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) no cree que vaya a llover en esas horas de bienvenida al 2024, acudir a la fiesta que se prepara en la plaza del Pilar es una buena opción. Habrá regalos, música festiva y todos los ingredientes para empezar la noche con alegría, incluso antes de las campanadas, y salir de allá con las pilas puestas para continuar en otros lugares.

A qué hora empieza el cotillón de Zaragoza

La hora marcada por el Ayuntamiento de Zaragoza es a las 23.00. Será cuando la Orquesta Leyendas del Pop aparezca en el escenario de la Fuente de Goya. La música, que podrá seguirse antes y después de las campanadas, se prolongará hasta las 2.00 de la madrugada aproximadamente, momento en el que está previsto que finalice la fiesta en la plaza del Pilar.

Cómo diría Mecano, hacemos el balance de lo bueno y malo cinco minutos antes de la cuenta atrás... y para ello los trabajadores y trabajadoras municipales pondrá su granito de arena repartiendo uvas gratuitamente a las 23.00 para todos los asistentes, por lo que conviene no apurar mucho y llegar con tiempo.

Refuerzo de autobuses y tranvía de Zaragoza para Nochevieja

El domingo 31 el bus urbano tendrá las mismas frecuencias que cualquier festivo del año. El servicio finalizará a las 21.00 y comenzará a prestarse el 1 de enero a partir de las 7.30, con excepciones como la línea 38 que lo hará desde las 6.30 aproximadamente.

Por otra parte, el tranvía circulará por primera vez en Nochevieja durante toda la madrugada. En Nochevieja las últimas salidas desde Avenida de la Academia y Mago de Oz se harán a las 21.00. El servicio se reanudará justo después de las campanadas, a las 7.00 del 1 de enero, y por primera vez el tranvía circulará durante toda la madrugada para facilitar los desplazamientos.

En cuanto a los búhos, se reforzará el servicio con el doble de autobuses en las siete líneas que recorren todos los barrios de la ciudad mejorando las frecuencias para quienes se desplacen durante la madrugada del 31 al 1.