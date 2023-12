¿Lluvia, frío o niebla en Zaragoza para Nochevieja? La previsión del tiempo

El cierre de diciembre pone fin a un año irregular en lo que a temperaturas se refiere. Sigue haciendo más calor cuando ya hace calor, y el verano se ha colado en buena parte del otoño, que solamente al final ha mostrado algo del fresco y la lluvia que suele traer. El cierre de 2023 ha llegado con frío, que es lo que toca en invierno, pero no el suficiente para que las estaciones de esquí hayan podido empezar la temporada con buen pie.

En esta Nochevieja había temor entre los más aficionados a callejear, por la posibilidad de que un frente descargase lluvia en Zaragoza y otros puntos de Aragón. Rafael Requena, delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que las previsiones no son fijas, y que pueden varias con el paso de los días.

“Hablar una semana antes de lo que va a pasar exactamente con las condiciones meteorológicas es arriesgado, pero a pocos días vista sí se puede afirmar que hay pocas perspectivas de lluvia en Nochevieja en Zaragoza, aunque pase un pequeño frente que sí podría afectar a precipitaciones en zonas altas. Creo que acabamos el año con niebla matinal que va levantando y frío, aunque un frío normal para estas fechas”, explica.

Inversión térmica

Requena también explica que se ha dado inversión térmica en los últimos días, con mayor temperatura en zonas despejadas del Pirineo, más altas, que en Huesca capital (con mucha niebla al sur de la provincia) o Zaragoza, por ejemplo. “En Zaragoza no ha llegado a helar, durante el día y sin niebla hay temperaturas más altas de lo normal, porque el viento se está parando después de Nochebuena. Sí ha helado en Teruel, con temperaturas de tres y cuatro grados bajo cero”.

Temperaturas en Zaragoza para Nochevieja

De cara a Nochevieja, Requena cree que no debería cambiar mucho la cosa. “Se llegará a los 13 ó 14 grados de máxima donde no haya niebla, y rondará entre el grado bajo cero y los dos grados de mínima. En los Pirineos, por desgracia para los esquiadores, no se espera nieve”.