El "cúmulo de errores" que podría costar seis años de cárcel a un guardia civil de Zaragoza

La Audiencia de Zaragoza juzgó ayer a un guardia civil de Ejea de los Caballeros y a su mujer, con la que residía en el cuartel, como presuntos autores de un engaño que podría costarles caro. Especialmente a él, ya que la Fiscalía le acusa de aprovecharse de su condición de agente de la autoridad para falsear una denuncia con la intención simular un robo con violencia y estafar así al seguro, delitos por los que solicita para él seis años de prisión, cuatro de inhabilitación y 5.200 euros en multas.

La víctima del supuesto asalto fue la esposa del funcionario, a la que el ministerio público tampoco otorga ninguna credibilidad y para la que pide dos años de cárcel y una multa de 2.400 euros. Para la acusación, las pruebas evidencian que el matrimonio se compinchó para aparentar que a ella le habían robado el móvil y obtener así una indemnización de 769 euros. Algo que ambos investigados niegan, atribuyendo lo ocurrido a un «cúmulo de errores».

«En ningún momento planeamos una estafa. Soy guardia civil desde hace 14 años y no iba a arriesgar mi carrera profesional por una tontería», declaró J. A. R. M. a la conclusión del juicio en su uso de la última palabra. Pero lo cierto es que el agente admitió ayer haber redactado la denuncia y haber pedido después a un compañero que la firmara. El acusado también reconoció haberse enterado al día siguiente de que su pareja había recuperado el teléfono presuntamente sustraído. Sin embargo, nunca avisó a la compañía aseguradora de tal circunstancia, cuando él mismo había llamado a las pocas horas del supuesto robo para solicitar la correspondiente indemnización. «No caí en llamar», se disculpó.

Pero es que tampoco su esposa y coacusada lo hizo. Según esta, a la mañana siguiente del robo echó un vistazo en el lugar donde la abordaron y encontró el móvil. Pero ni siquiera le pareció importante decírselo al juez cuando la interrogó. Y a día de hoy, como confesó la propia mujer, todavía no han devuelto ese dinero.

No habló del asalto en su trabajo

Los hechos que han llevado al guardia civil y a su mujer al banquillo se produjeron la noche del 12 de agosto de 2019. «Me fui a trabajar al bar sobre las nueve de la noche. Aparqué el coche y al girarme noté que alguien me daba un tirón en el bolso. Caí al suelo y al apoyarme me hice bastante daño en la muñeca», declaró ayer la acusada M. J. C. Según esta, no informó de lo sucedido en el trabajo y tampoco se lo comentó a su marido hasta que salió del bar.

«Yo me enteré sobre las 0.30. Mi mujer me explicó que la había asaltado un hombre de aspecto magrebí y que tenía bastante dolor, por lo que le aconsejé que se fuera directa al centro de salud», declaró el guardia civil. La Fiscalía recordó que para denunciar un robo con violencia es necesario un parte médico, razón por la que según esta el matrimonio convino la visita a urgencias.

Durante la vista declararon los dos compañeros del cuartel de Ejea a los que J. A. R. M. pidió que le firmaran la denuncia que él mismo redactó por el supuesto robo sufrido por su mujer. Uno dijo que aquello le pareció «extraño» y directamente se negó. El otro no apreció irregularidades y optó por estampar su rúbrica.

La alerta se activó cuando el parte médico llegó al cuartel y fue tramitado por el equipo de Policía Judicial, que hasta entonces no sabía nada de la denuncia. «Nos pareció todo bastante irregular, por lo que pedimos un informe a la compañía telefónica. Y descubrimos que al día siguiente del robo el terminal se siguió usando con normalidad, recibía y hacía llamadas a los mismos números de siempre», explicó un perito.