Rifirrafe entre PP y PSOE por la devolución de los 9,5 millones del Tiro de Pichón de Zaragoza

La comisión extraordinaria sobre la situación del Tiro de Pichón se saldó con más bronca que novedades. El Ayuntamiento de Zaragoza continúa a la espera de la devolución de los 9,5 millones de euros que la sociedad debe pagar por la anulación de la expropiación de unos terrenos. Pasaron, parte de ellos, a considerarse de dominio público tras un deslinde aprobado por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que no obstante el club ha llevado a la Justicia. Y a la espera de que se resuelva el contencioso de momento el gobierno municipal no exigirá el pago del dinero.

Es en resumen lo que expresó este martes el concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, primero, y el gerente Miguel Ángel Abadía, después. El club también presentó un recurso administrativo contra la revisión de oficio de la expropiación que se aprobó en pleno en octubre de 2022, mediante la que se pedía la devolución del importe, y aunque el Consistorio tenía un plazo de un mes para contestarlo, no lo ha hecho. Abadía explicó que se ha optado por no responder "obedeciendo a la máxima reflexión jurídica y administrativa", a la espera de que se aclare primero la situación del deslinde.

"Cuando hablas de 9 millones yo creo que todos afinamos la puntería", apuntó el gerente de Urbanismo, que dijo que "la seguridad jurídica obliga a no resolver". Es, pues, una cuestión de prudencia a la que alude el gobierno municipal para no haber todavía reactivado los trámites para exigir el dinero al Tiro de Pichón. "El Ayuntamiento no ha perdido ninguna posibilidad de reclamar, no se ha hecho porque no se podía", manifestó por su parte Serrano, que añadió que el deslinde será "la piedra angular que dé al céntimo las cantidades que haya que reclamar".

Las explicaciones no convencieron, sin embargo, al concejal del PSOE Horacio Royo, que llegó a pedir la dimisión del edil del PP por no haber contestado al recurso que puso la entidad hace ya un año y, por tanto, no haber en ese tiempo exigido el dinero. "Con 9 millones se podrían hacer tres escuelas infantiles, dos centros cívicos y cien viviendas sociales. ¿Tanto le sobra el dinero?", espetó el socialista, que acusó Serrano de no cumplir con sus obligaciones por "incompetencia, incapacidad o connivencia". "Dimitiré si mi partido entrega la alcaldía de Pamplona a los terroristas", zanjó por su parte Serrano.

Julio Calvo, de Vox, consideró que la decisión del gobierno había sido "acertada, prudente y razonable" y pidió "la máxima transparencia", así como saber si se han entablado conversaciones con el Tiro de Pichón. También el concejal de ZEC Suso Domínguez reclamó "más información" y "más proactividad" en un asunto que supone "una defensa del interés de los zaragozanos".