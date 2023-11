La devolución de los 9 millones del Tiro de Pichón se atasca tras los últimos recursos

La devolución de los 9 millones de euros que el club deportivo Tiro de Pichón debe pagar al Ayuntamiento como consecuencia de la anulación de la millonaria expropiación acordada en 2007 lleva más de un año atascada por el recurso de reposición interpuesto por la sociedad y el contencioso abierto contra el deslinde de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE).

El club presentó un recurso a finales de 2022, y aunque el Ayuntamiento tendría que haber contestado en el plazo de un mes, todavía no lo ha hecho, lo que ayer le costó duras críticas por parte de PSOE y ZEC. Desde Urbanismo defienden que el silencio administrativo también es una forma de responder, y que, por una cuestión de "prudencia" y de "respeto" a la labor de los tribunales, no se solicitará formalmente la devolución hasta que haya una resolución judicial en firme.

Es la idea que ya el pasado lunes trasladó el titular del área, Víctor Serrano, que señaló que la sociedad podía haber recurrido en este tiempo al contencioso-administrativo y no lo ha hecho. "Prevemos que la resolución judicial esté próximamente. Con ella, el Ayuntamiento estará en mejor disposición", dijo.

Para el PSOE, sin embargo, todo esto es motivo de "estupor", ya que el Consistorio lleva 13 meses para reclamar la devolución. "No estamos hablando de pequeñas cantidades, sino de nueve millones de euros. Durante más de cuatro años, el PP ha tenido el expediente a velocidad lenta", remarcó el socialista Horacio Royo.

En su opinión, esto "solo puede interpretarse de dos formas". "O es una muestra más de la incapacidad absoluta de este equipo de gobierno o estamos ante una posible connivencia con el club deportivo, al que se le están dando facilidades que no tienen otros ciudadanos", manifestó.

Royo anunció que si Víctor Serrano no da explicaciones "urgentes e inmediatas" solicitará la convocatoria de una comisión extraordinaria de Urbanismo.

También ZEC redobló sus críticas y avanzó que pedirán la reprobación del concejal en el pleno del próximo jueves "por mentir con el tema de las ayudas al transporte y no impulsar ninguna acción en un año" para recuperar esos nueve millones de euros.

El debate salta a Hacienda

La polémica saltó ayer a la comisión de Hacienda, en la que los socialistas mostraron sus dudas sobre las "verdaderas intenciones" del PP. Sin embargo, la titular del área, Blanca Solans, se limitó de decir que no iba a pronunciarse sobre el tema y acusó al PSOE de hacer "demagogia".

Desde el gobierno insisten en que desde 2019 han impulsado y promovido "todos los pasos y expedientes encaminados a la devolución del dinero". No obstante, otro de los aspectos que se ponen ahora en cuestión es hasta qué punto se llegó a negociar un plan de pagos con el club deportivo, del que no ha vuelto a saberse nada. Desde Urbanismo apuntaron que no se tiene constancia de que haya habido avances en este tiempo.