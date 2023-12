El PSOE exige en Zaragoza que el PP condene las palabras de Abascal sobre Sánchez

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza ha reclamado a los miembros del PP en el consistorio que condenen “enérgicamente” las declaraciones que el líder de Vox, Santiago Abascal, vertió contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que “habrá un momento dado que el pueblo querrá colgarlo por los pies”.

Para ello, el PSOE ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno municipal y cuyo objetivo será que “todos los grupos lamenten y condenen estas palabras de Santiago Abascal”, ha avanzado la portavoz socialista en el ayuntamiento de la capital aragonesa, Lola Ranera, este martes en rueda de prensa.

Sin embargo, Ranera ha especificado que el PP “debe condenar enérgicamente” estas palabras de Abascal, ya que los miembros de Vox “son sus socios” en instituciones como el Gobierno de Aragón y los votos en los que los ediles populares “llevan cuatro años apoyándose” en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Además, ha confiado en que la alcaldesa, Natalia Chueca, “sea capaz de convencer a sus socios, a sus cómplices y a sus compañeros de viaje de que esta no es la forma de gobernar” y que así “convenza a los concejales de Vox para que se manifiesten en contra de estas declaraciones”.

La portavoz socialista ha destacado que, en el caso de que Vox no condene estos hechos, solicitarán al PP que no siga negociando con los concejales de la formación de Abascal, pues se encontrarían “en fuera de juego de la democracia” y no podrían “ser parte de esta institución”.

Ranera ha considerado que España no puede “seguir soportando” un partido político como Vox, “que lo único que está haciendo es alentar al odio y a la incitación de la violencia física”, y ha añadido que los miembros del PP, “que son sus socios, lo tienen que parar”.

De hecho, ha destacado que desde el PSOE juzgan como “muy peligroso” el papel de Vox en la sociedad y les parece “mucho más peligroso el papel que va a jugar o que quiere jugar el PP”.

“Estamos hablando de que, si no rechazamos estas declaraciones, somos cómplices y estamos apostando por el neofascismo en este país”, ha aseverado la edil del PSOE.