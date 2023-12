El agente inmobiliario más conocido de Zaragoza: "Me paraban para preguntarme por un piso en la entrada del cine"

'Better call Fincas Luna'. El zaragozano Francisco Javier Nasarre no conduce el mismo Suzuki Esteem amarillo que Saul Goodman en 'Better Call Saul!' (aunque sí tiene un coche con su cara impresa), ni es un ex estafador que intenta convertirse en un bondadoso abogado. De hecho, declara a este periódico que él nunca ha hecho nada malo. Aunque el protagonista de la famosa serie de televisión y el citado agente inmobiliario parece que no tienen nada que ver, algunos vecinos de la ciudad le han encontrado un parecido en su peculiar publicidad.

Si usted vive en Zaragoza conoce su rostro. Incluso en Huesca, o en Teruel. Los panfletos, coches, furgonetas y carteles con su cara han recorrido toda la Comunidad desde hace ya más de 40 años. Francisco Javier Nasarre es el dueño de Fincas Luna, una inmobiliaria sita en la calle de San Miguel número 20. "En Zaragoza tenemos una inmobiliaria digna de 'Better Call Saul'. Se llama Fincas Luna y es una fantasía", escribía una usuaria en Twitter hace unos días. Francisco Javier Nasarre no sabe qué serie es, pero dice que su éxito gracias a su estilo publicitario ochentero "es muy simple".

El dueño y una trabajadora de Fincas Luna. HA

En Zaragoza tenemos una inmobiliaria digna de Better Call Saul. Se llama Fincas Luna y es una fantasía.



O sea es que mirad y decidme qué este no es el Saul Goodman aragonés 😂 pic.twitter.com/k5BeybvviA — Pícara 🌧 (@Rockanrollera) November 28, 2023

Un coche de Fincas Luna, rotulado con la imagen de Francisco Javier Nasarre. Fincas Luna

Un coche de Fincas Luna. Fincas Luna

Estudió Dibujo Publicitario en la Escuela de Artes. "Empecé en el Coso con otra inmobiliaria, pero después me fui a la calle de San Miguel. Como la gente seguía yendo al Coso a buscarme, pensé en promocionar la nueva empresa con mi cara", explica el dueño de Fincas Luna. Incluso, diseñó el cartel de las Fiestas del Pilar del año 1992. El resto es historia. De hecho, asegura que fue la primera inmobiliaria de toda la ciudad en sacar a la calle un coche rotulado con el número de teléfono. La cosa fue evolucionando hasta tener cuatro furgonetas de nueve metros con su cara impresa repartiendo carteles a diestro y siniestro.

"Aún hay gente que me dice: '¡Recuerdo cuando te metías en las furgonetas!'", asevera Nasarre. Ojo al dato, porque la foto de su cara que casi todos ustedes habrán visto tiene ya ¡35 años!. El propio autor de la imagen, el fotoperiodista Javier Cebollada, le aseguraba que "era su instantánea profesional que más se ha visto". "He intentado mantener mi imagen para seguir siendo reconocible. Lo único que me he quitado ha sido el traje", dice entre risas este zaragozano.

El exterior del local de Fincas Luna, en la calle de San Miguel. Fincas Luna

Una furgoneta rotulada con la cara de Francisco Javier Nasarre. Fincas Luna

Una furgoneta rotulada con la cara de Francisco Javier Nasarre. Fincas Luna

Pero la clave de su longevidad no reside solo en su imagen. También su forma de hablar denota una alegría y una cercanía que enganchan. "He estado trabajando siempre y mantengo todas mis relaciones pasadas. De Salesianos, de las agencias de publicidad, de la Escuela de Artes... La mejor forma de que me siguieran viendo era poner una foto mía", explica Nasarre. "Además, como nunca he hecho nada malo...", añade.

Un cartel de Fincas Luna con la imagen de Francisco Javier Nasarre. Fincas Luna

Un cartel de Fincas Luna con la imagen de Francisco Javier Nasarre. Fincas Luna

Ser un rostro tan reconocido en la ciudad tiene sus pros y sus contras. No es para cualquiera, desde luego. "Las grandes crisis no hemos llegado a vivirlas como los demás negocios porque todos me reconocen. Eso sí, una vez en la entrada del cine me pararon para preguntarme por un piso", precisa. Su cara impresa en un papel ha visitado casi la mitad de los buzones de Zaragoza cada día. "Esto ha dado mucha confianza, nadie ha venido a chillarme o a pintarme el local... pienso que no hemos hecho mal a nadie", expresa. "Hay gente que puede pensar que soy raro porque todavía llevo el pelo largo o porque llevo camisas estampadas, pero me respetan. Nunca discuto con nadie, no he levantado un piso nunca... Como pongo mi imagen, no puedo dañarla, porque todo el mundo me conoce y cualquier día podrían partirme la cara", declara.

Su rostro ya no está tan presente como antes, pero su publicidad se adapta a los nuevos tiempos. En su página web dos enormes rótulos siguen mostrando la cara de Francisco Javier Nasarre, sobre el lema "¿Quiere comprar o vender su piso o local?", con el propio agente inmobiliario señalándolo. Como siempre, con una sonrisa. Y todavía circula por las calles un Fiat blanco con su semblante. "Cuando voy con el coche la gente me adelanta y a veces, me saludan, o se ríen. Siempre se acuerdan de mí", manifiesta. También reconoce que se encuentra en "la peor situación" que ha vivido Fincas Luna en lo que a ventas de pisos se refiere por culpa de la inflación, pero le siguen llamando. "Porque me conocen", reitera. Registró su marca (y su cara) hace 35 años y, ahora, todo el mundo lo conoce aunque no sepan su nombre.

Apúntate a la newsletter de economía y tendrás cada semana las últimas noticias del sector, claves y recomendaciones de expertos.