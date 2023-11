Partidos y asociaciones urgen acelerar el plan de seguridad vial de Zaragoza y el Ayuntamiento pide 6 meses más

Partidos políticos y asociaciones reclamaron ayer "medidas urgentes" ante el repunte de accidentes registrado en el casco urbano de Zaragoza y el retraso que acumula el plan de seguridad vial, anunciado hace ya más de un año. Los dos atropellos mortales de esta semana, en los que perdieron la vida dos hombres de 77 y 82 años, han llevado a la capital a igualar sus peores datos en trece años, motivo por el que tanto la Federación de Asociaciones de Barrios (FABZ) como Acera Peatonal y los partidos de la oposición exigen una estrategia global que refuerce la seguridad de las calles de la ciudad.

El Ayuntamiento insiste en que esta es una "prioridad", pero pide tiempo. Según la alcaldesa, Natalia Chueca, se necesitarán al menos seis meses para terminar el plan. De él se lleva hablando desde 2020, de ahí que partidos y asociaciones hayan agotado su paciencia. Especialmente teniendo en cuenta que hace un año, coincidiendo con tres atropellos mortales registrados con apenas unos días de diferencia, tanto Chueca como la anterior concejala delegada de Policía Local, Patricia Cavero, anunciaron un impulso a la estrategia y un análisis calle a calle de los tramos más conflictivos de los que nada se ha sabido.

Preguntada por los dos últimos atropellos, la regidora no ocultó su "preocupación" y aseguró que lo sucedido obliga a "avanzar más rápido". También hizo un llamamiento a peatones, ciclistas, usuarios de patinetes eléctricos y conductores –a quienes pidió "extremar la atención y respetar las normas de seguridad vial"–, y recordó que desde la nueva concejalía delegada de Seguridad Vial se trabaja para actuar "de forma coordinada" con el resto de áreas del Consistorio.

En enero está previsto abrir un proceso participativo para recabar aportaciones ciudadanas. El problema, según coincidieron los grupos de la oposición, es que en el último año apenas ha habido avances. Desde el Ayuntamiento defienden que en estos meses se ha incrementado el tiempo en los pasos de peatones –pasando de 0,7 metros por segundo a 0,5 en el 88% de los postes de la ciudad– y que se ha aumentado el verde intermitente en algunos puntos, una medida que se irá aplicando "de manera progresiva" a otras zonas de la capital siguiendo "indicaciones técnicas". Asimismo, se ha mejorado la iluminación en pasos con deficiencias, se han eliminado 300 obstáculos y se han comprado cuatro radares pedagógicos que se llevan utilizando desde octubre "de manera itinerante".

El PSOE, sin embargo, habla de "situación de abandono" y pide a Chueca que cambie su "posición indolente". "Ella misma decía que no había tiempo que perder cuando era concejala de Movilidad, pero seguimos sin saber nada del plan, algo que es inaudito pero, sobre todo, irresponsable", afirmó la concejala Ros Cihuelo, que pidió "fondos suficientes" en el presupuesto de 2024 para ejecutar la estrategia.

En este sentido, desde ZEC remarcaron que llevan desde 2021 preguntando por el tema "sin obtener respuesta". La formación propone pacificar más calles de la ciudad para reducir el riesgo de accidente, un mayor mantenimiento de los carriles bici y una apuesta seria por la Zona de Bajas Emisiones que permita reducir el uso del vehículo privado.

Zonas, plazos y presupuesto

Desde Vox consideran que la Movilidad es "uno de los grandes fracasos de la anterior corporación". "Lo paradójico es que conforme se han ido poniendo medidas de restricción al tráfico ha aumentado la siniestralidad", incidió su portavoz, Julio Calvo. En diciembre de 2022 defendieron una moción en el pleno pidiendo medidas de seguridad. También lograron introducir partidas en el presupuesto de este año. Como ejemplo pone los 250.000 euros destinados a la instalación de pasos de cebra iluminados y semáforos con pulsadores, apartado del que, al menos hasta octubre, no se había ejecutado ni un euro.

Para la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ) "es evidente" que hay que tomar medidas. "Cada accidente es diferente, pero habría que ver las causas comunes: analizar si hay carencias de señalización o de iluminación o si hay cruces que son más peligrosos", señaló su presidente, Manuel Arnal.

Desde Acera Peatonal no entienden, por ejemplo, que el cruce de Casablanca en el que fue atropellado un joven de 14 años en noviembre de 2022 "siga igual". "Hay que cumplir lo que se dice. Hace un año se prometió que se iba a trabajar de manera inmediata", aseveró su presidente, Fernando Navarro. En su opinión, urge un plan que delimite zonas de actuación, plazos y presupuesto y tenga un seguimiento. "Llevamos dos años alcanzando los peores registros de la década. No por hacer mucho te garantizas que no vaya a pasar, pero si no haces, las cosas van a ir a peor", razonó.

Entre otras medidas, ve prioritario reforzar la seguridad de los pasos de peatones, garantizar el cumplimiento de los límites de velocidad en las vías pacificadas y elevar los pasos de cebra al nivel de las aceras donde sea necesario.