La Policía de Zaragoza investiga si el último atropello de bus se produjo sobre la acera

Si 2022 terminó con las peores cifras de siniestralidad vial de la década en la capital aragonesa en lo que a atropellos se refiere, el nuevo año no ha empezado mejor. Dos personas, una mujer de 35 años y un anciano de 86, se encuentran ingresadas en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Miguel Servet a consecuencia de sendos atropellos registrados en Zaragoza en menos de 24 horas. Además, ambos accidentes siguen la misma tendencia que los anteriores: en uno está involucrado un autobús urbano y el otro se ha producido en un paso de peatones señalizado con un semáforo en ámbar.

El primero, como informó este diario, se produjo a las 15.40 en la avenida de Madrid, a la altura del número 31, frente al Palacio de la Aljafería. Parece que la mujer, identificada como C. F. C., se encontraba en la acera junto a la parada de las líneas de autobús números 51,32, 33 y 36.

Por motivos todavía no aclarados y que se están investigando, uno de los buses pudo golpear a la viandante con el espejo retrovisor y lanzarla contra el lateral acristalado de la marquesina (donde suele colocarse la publicidad) y con tal fuerza que la rompió. De ello daba fe la cinta adhesiva que este martes sujetaba el soporte, y la que rodeaba los dos postes que indican los números de las líneas, que también sufrieron desperfectos, como la parte delantera del bus.

A consecuencia de los impactos, C. F. C. sufrió varios traumatismos y fracturas que la han llevado a la uci aunque, afortunadamente, no parece que su vida corra peligro. Según informaron fuentes del 092, el conductor del vehículo, J. M. D., de 60 años, dio negativo en la prueba reglamentaria de alcoholemia.

El segundo accidente de gravedad se produjo ayer a las 11.00 en el paso de peatones de la calle de Juana de Ibarbourou, en la confluencia con Miguel Servet. El peatón, identificado como G. Q. F., fue arrollado por un turismo cuando cruzaba el paso de cebra. Además, el cruce tiene un semáforo en ámbar intermitente, lo que quiere decir que los vehículos siempre tienen que respetar la preferencia de paso de los peatones. Según la Policía Local, el conductor del turismo, J. S. E., de 61 años, dio negativo en la prueba de alcoholemia.

Este martes se produjo un tercer atropello en el que se vieron implicados una moto, conducida por A. G. R., de 44 años, y el peatón F. J. D. M., de 62. El siniestro ocurrió a las 12.15 al comienzo de la avenida de Navarra, en el paso regulado con semáforos. En este caso, ambos varones resultaron heridos leves, salvo complicaciones, y fueron evacuados a un hospital.

De los diez accidentes de tráfico con fallecidos que se contabilizaron en 2022 en el casco urbano de la capital aragonesa, seis se produjeron en pasos de cebra o cruces señalizados. Además, solo en 15 días del mes de noviembre se registraron tres siniestros mortales protagonizados por autobuses urbanos y que se cobraron tres vidas (la de un niño de 14 años, una mujer de 69 y un hombre de 76).