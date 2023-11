El PSOE urge retirar una moción de Vox que denuncia el “golpe de Estado” de Sánchez y Chueca se niega a “censurarla”

La portavoz municipal del PSOE, Lola Ranera, ha urgido este lunes a retirar del próximo pleno una moción de Vox que denuncia el “golpe de Estado” de Pedro Sánchez y lo compara con “otros grandes tiranos que liquidaron la democracia como Chávez, Maduro o Hitler”.

“Si hoy Vox está sentado en el salón de plenos es porque en este país no hay un golpe de Estado. Están incitando al odio, a la confrontación y al desasosiego. Buscan la bronca y la crispación, y la alcaldesa tiene que trasladar calma y sosiego. Entender que este Ayuntamiento está para resolver los problemas de los ciudadanos”, ha remarcado.

Carta de Lola Ranera a Natalia Chueca Heraldo

Chueca, sin embargo, ha descartado “censurar” ninguna iniciativa. “Sería la primera vez que en este Ayuntamiento se censura una propuesta de un grupo político, sería algo que realmente coartaría la libertad que hasta ahora hemos tenido. Está fuera de lugar”, ha subrayado. Ambas han intercambiado cartas en las que han evidenciado la distancia que separa a los dos grupos, acrecentada por la ley de amnistía y las cesiones al independentismo catalán. “Los insultos de Vox no son propios de una institución democrática. Si Chueca respeta su puesto de alcaldesa no debería consentir que se debatiera esto en el Ayuntamiento. Sánchez cuenta con los votos democráticamente. Lo que no se puede hacer es que en este país sea tan fácil insultar de una manera tan burda y gratuita”, ha aseverado Ranera.

Carta de Natalia Chueca a Lola Ranera Heraldo

En su opinión, los populares “deberían parar a la ultraderecha”. “La sensación que tenemos es que Chueca está absolutamente plegada a los caprichos de Vox. Le pedimos que deje de ser un títere y no permita que se hable de golpistas, dictaduras y palabras que recuerdan a otros momentos que desgraciadamente sufrió este país”, ha agregado.

La alcaldesa, por su parte, ve normal que “al PSOE de Zaragoza le resulte muy complicado tener que defender” al partido a nivel nacional. “Han pactado con un prófugo de la Justicia. Lo que tendría que hacer el PSOE es reclamar la igualdad para todos los zaragozanos. Que no seamos una ciudad de segunda y pongamos en riesgo el Estado de derecho y algo tan básico como la separación de poderes”, ha subrayado.

También ha criticado que Ranera acudiese este fin de semana a un acto de partido en el que “aplaudió” a Pedro Sánchez. Pese a todo, no ha querido adelantar si el PP apoyará la moción de Vox en el pleno. “No vamos a censurarla, pero para conocer nuestra posición habrá que esperar al jueves”, ha dicho.