Los ciudadanos se rebelan contra la amnistía en Zaragoza: “Esto no va de izquierdas o de derechas”

El corazón se Zaragoza se ha convertido este domingo en un clamor contra la amnistía. A la protesta convocada a las 12.00 en la calle de Alfonso I han asistido ciudadanos de toda clase y condición, con vecinos de municipios cercanos que se han acercado ex profeso para decir ‘no’ al acuerdo entre el PSOE de Pedro Sánchez y Junts.

“Nos están robando, están desarmando el país, y aún no conocemos el alcance real de la ley de amnistía. Mañana se verá de verdad lo que están haciendo”, vaticinaba Marcial Serrano, procedente de Cariñena, media hora antes del inicio de la protesta. Isabel Campos y Jorge Peña han acudido junto a su nieto. No tenían ningún inconveniente en reconocer que han sido votantes del PSOE “de toda la vida”, pero “mientras Sánchez siga al frente” no volverán a apoyarles. “El PSOE siempre defiende a los trabajadores, pero esta vez está defendiendo a los independentistas. Es un golpe de Estado”, decían con dos grandes banderas de España en la mano.

Para Nicolás Enfedaque y Javier Gimeno, de 17 y 16 años, lo que está ocurriendo es, directamente, una “vergüenza”. “Deberían estar todos en la cárcel. Lo que quieren hacer es inconstitucional. Están utilizando dinero del Estado para pactar la amnistía y garantizar la investidura. Se están saltando el orden judicial”, afirmaban, con grandes banderas de España a las espaldas, mientras el presidente de Aragón y líder autonómico del PP, Jorge Azcón, leía el manifiesto.

Pepe, de 80 años, no soltaba un cartel que él mismo había hecho por la mañana, en el que se leía ‘España, la vergüenza de Europa’. “No estoy muy bien de la salud, pero hoy tenía que venir. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo, es propio de traidores”, apuntaba indignado.

También lo estaba José María, de 77. “Me alegra ver tanta gente aquí. La amnistía supondría romper el estado de derecho”, agregaba.

En su opinión, el PSOE está diciendo “todo lo contrario a lo que defendía hace años”. “No se puede negociar todo esto a cambio de un puñado de votos. Tendría que haber un debate a nivel nacional. Nos están intentando meter a Puigdemont por detrás como un supositorio”, aseveraba. Cree, no obstante, que hay que diferenciar entre el Partido Socialista y Pedro Sánchez. “Se ha vuelto loco, políticamente hablando”, manifestaba.

Las hay, como Maribel Higueras, de Zuera, que han acudido junto a sus amigas y compañeras de trabajo. “Estoy muy enfadada. El señor presidente en funciones se está bajando los pantalones. La culpa, de todas formas, la tienen sus votantes. Estaba claro que esto iba a pasar”, señalaba.

Finalizada la concentración, muchos han continuado la protesta en la calle de Alfonso I. “No hace falta ser de derechas o de izquierdas para ver lo que está sucediendo. Es algo incomprensible, están arruinando el país. Es lógico que estemos en la calle, pero me temo que no va a servir para nada. Va a seguir en sus 13”, lamentaba Encarna Ruiz sin desprenderse de su silbato.

Tensión frente a la sede del PSOE

Muchos de los manifestantes, hasta 20.000, según las estimaciones de la Policía Nacional, han terminado la protesta frente a la sede del PSOE, en el número 138 de Conde de Aranda.

La tensión ha ido a más con pitidos e insultos contra Pedro Sánchez y Puigdemont, pero no ha habido que lamentar incidencias y la concentración, impulsada por Vox, se ha disuelto pasadas las 14.00, dos horas después del inicio de la protesta, liderada por el PP.

Protesta frente a la sede del PSOE en Zaragoza Francisco Jiménez

Los asistentes han llegado a tomar el Coso, cortando las vías del tranvía y obligando a la Policía Local a regular el tráfico entre Conde de Aranda y César Augusto. La afluencia de gente ha cogido a muchos desprevenidos, con usuarios esperando en las paradas a buses que no llegaban al estar la calle cortada.

Con gritos de ‘No es un presidente, es un delincuente’, ‘Que te vote Txapote’ o ‘La deuda de Cataluña la pagas tú’, los manifestantes han mostrado su indignación frente a una sede del PSOE vallada y protegida por nueve agentes de la Policía Nacional. Allí han llegado incluso a recogerse firmas ‘contra la ley de amnistía que Pedro Sánchez quiere conceder a los golpistas separatistas’.