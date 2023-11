Una identificación "inducida" por una foto de Instagram obliga a absolver a un acusado

Un joven ha sido absuelto del delito de robo que le atribuía una joven a la que dos personas asaltaron en la madrugada del 2 de febrero de 2022 en la calle de Don Jaime I de Zaragoza. Los delincuentes –a los que describió como uno árabe y otro de raza negra– se apoderaron de su teléfono móvil, dos tarjetas bono bus trimestrales y 30 euros. La víctima explicó que la amedrentaron y les entregó todas sus pertenencias por el temor de que pudieran hacerle daño. En total, le causaron un perjuicio económico de unos 370 euros.

La chica había identificado a uno de los presuntos autores como Derlin J. J. A. quien, si bien no hizo nada ni le dirigió la palabra durante el asalto, acompañaba al otro individuo que exhibió un objeto no identificado para que la muchacha le diera todo lo que llevaba. Durante el juicio celebrado la semana pasada señaló «sin ningún género de dudas» al acusado como coautor del robo con intimidación, cuyo nombre de pila y fotografía facilitó a la Policía en su primera declaración. Sin embargo, luego admitió que no conocía de nada a esta persona y que si dio sus datos fue porque se los había dicho un chico al que se encontró después de que le robaran, indicándole que habían robado más cosas.

Posteriormente, tal y como recoge la sentencia, la testigo manifestó que ella no reconoció a Darlin J. A. fotográficamente, sino que le enseñaron una foto de Instagram de ese chico y dijo que era él pero, realmente, no estaba segura si decía que era él porque lo recordaba como la persona que iba con el individuo de raza árabe o porque lo reconocía de Instagram. Con estas mimbres, el titular del Juzgado de lo Penal número 1 llega a la conclusión de que la víctima hizo una identificación «inducida» del acusado más que una «plena» y por «convicción» de que fuera realmente el asaltante que acompañaba al individuo de raza árabe.

Por todo ello, considera que no está acreditado que Darlin J. A. participara en el robo con intimidación por el que la Fiscalía solicitaba dos años y medio de cárcel y lo absuelve, como solicitaba su abogada Marina Ons.