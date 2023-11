Una joven inglesa acusa al amigo de su novio de agredirla sexualmente tras una noche de fiesta

Javier J. C. C. fue juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Zaragoza como presunto autor de un delito de agresión sexual del que fue víctima la novia de su amigo. La joven lo denunció por haberle introducido los dedos en la vagina mientras dormía al lado del que entonces era su pareja. El acusado lo niega y asegura que no le puso la mano encima, pero la chica ratificó que se despertó sobresaltada al sentir que la tocaban y comprobar que no era su novio, sino el amigo, a quien hacía apenas una semana que había conocido. La Fiscalía cree en su palabra y solicita una condena de 7 años de cárcel para Javier J. C. C., mientras que su abogado pide la absolución.

Los hechos se produjeron el día del Pilar de 2021. La joven, de nacionalidad británica, vivía y trabajaba en Zaragoza y había iniciado una relación de "amigo con derecho" –como la definió–, con A. G. La pareja y Javier J. C. C. salieron por el Casco Histórico y estuvieron de bares bebiendo.

Sobre las 4.00 decidieron irse los tres a casa de ella para continuar un rato la fiesta, que se prolongó una hora aproximadamente. Luego les entró sueño y, según coincidieron en declarar, A. G. se tumbó en el lado derecho de la cama, junto a él se acostó la chica y, según esta última, Javier J. C. C. se puso a su lado, aunque el acusado afirma que él se quedó primero sentado en la cama y luego en una silla, junto a la mesa del ordenador y no ocurrió nada.

Sin embargo, la denunciante, que declaró por videoconferencia desde Inglaterra, contó que se despertó al notar tocamientos. "Me di cuenta de que era él y le dije que parara. Comencé a llorar y me dijo que no llorara", relató. Añadió que intentó despertar a A. G. pero no lo consiguió y entonces se sentó en la cama con un ataque de ansiedad y en shock. Ya no durmió y no hizo nada hasta la mañana siguiente, cuando A. G. se despertó y le contó lo ocurrido.

"Primero no me entendió y luego no me creyó", recordó ella. "Yo le pregunté a mi amigo y él me lo negó", indicó el exnovio. La chica reitero a A. G. que decía la verdad, discutieron y él se enfadó y gritó, lo que provocó que la joven llamara a la Policía y denunciara a ambos, a uno por agresión sexual y al otro por la discusión, aunque a este le retiró la denuncia dos días después.

La fiscal mantuvo su petición de condena. Explicó que hay situaciones o hechos ante los que no sabemos a ciencia cierta cómo vamos a reaccionar hasta que ocurren. Dijo que, en este caso, la joven –extranjera, que llega a casa con su amigo tras haber estado de fiesta, se acuesta cansada y se despierta porque la están tocando sexualmente– reaccionó de una manera que puede ser hasta lógica dadas las circunstancias.