El Ayuntamiento de Zaragoza reparará el Balcón de San Lázaro para reabrirlo más de tres años después

El Ayuntamiento reparará los desperfectos del centro de interpretación del Balcón de San Lázaro, el único equipamiento municipal que no ha recuperado su actividad desde la pandemia, con vistas a reanudar su gestión. La concejala de Cultura, Sara Fernández, ha recordado este martes en la comisión del área que su diseño hace que los restos arqueológicos, pertenecientes a un antiguo convento del siglo XIII, "no se conserven bien". "A través de las lamas entran hojas y suciedad. También se han visto ratas, por lo que no podrá reabrir hasta que estén bien protegidos", ha expuesto a preguntas del PSOE.

El momento, no obstante, está ya más cerca. El pasado mes de octubre hubo una reunión en el propio centro de interpretación en la que estuvieron presentes, entre otros, la restauradora municipal, la jefa de la sección de arqueología y la jefa del servicio de Cultura. En ella acordaron instalar un zócalo de "una altura considerable" en todo el perímetro de la pared de lamas para evitar que entren hojas y suciedad y los efectos de las avenidas extraordinarias del Ebro.

También se repasará el sellado del lucernario, que da al suelo del Balcón de San Lázaro. "Tiene un golpe y habrá que repararlo. Se cambiará uno de los cristales que tiene para poder cerrarlo", ha agregado la titular de Cultura.

Una vez que el área de Urbanismo e Infraestructuras termine las obras se actuará desde arqueología para proteger "al máximo" los restos existentes. La intención del Consistorio es volver a hablar con la Asociación de Vecinos Tío Jorge del Arrabal, que era la encargada de hacer las visitas guiadas los primeros sábados de cada mes, limitadas a grupos de 20 personas según los aforos aprobados desde Bomberos. "Lo hacían fenomenal. Y no solo había visitas. El centro llegó a acoger pequeños conciertos y presentaciones literarias", ha dicho.

Desde la bancada socialista le han recordado que el equipamiento lleva ya "cuatro años cerrado" y que este impás ha favorecido su deterioro. "Su reapertura es algo que desde el Arrabal llevan tiempo reivindicando. En la asociación están deseosos de retomar la gestión", ha asegurado la concejala Eva Cerdán, que ha apuntado, incluso, a la posibilidad de trasladar parte de los restos hallados en los terrenos de la antigua Universidad Laboral.

Propuestas a medio plazo

Para los vecinos del Arrabal se trata de una "estupenda noticia". "Es la primera vez que escuchamos hablar de un zócalo y de reparar el lucernario. Nos parece lógico y correcto, aunque también se tendría que buscar una solución para el agua de riego que se filtraba por escorrentía y entraba por debajo de la puerta. Bastaría con una jácena para evitar que acceda al interior", ha indicado el presidente de la asociación Tío Jorge, Rafael Tejedor.

Considera, asimismo, que la opción "más razonable y barata" para proteger los restos sería apostar por planchas de metacrilato atornilladas a las lamas.

Pero según Tejedor, no habría que quedarse en el corto plazo. "No hay que olvidar que se dejó una toma de electricidad con acometida de agua y vertidos por si en un futuro se instalaba un quiosco en la plazuela superior. Sería fantástico", ha comentado.