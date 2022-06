Los famosos de 'Masterchef Celebrity' comienzan a grabar en Zaragoza

Masterchef se ha desplazado al corazón de Zaragoza. La plaza del Pilar es el escenario de una grabación de exteriores de la séptima edición de la versión protagonizada por famosos, que ha comenzado en la mañana de este miércoles en el Balcón de San Lázaro. Allí, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, junto a otro cocinero, han presentado los platos que deberán cocinar en la plaza.

Después se ha visto cómo los concursantes ya se han puesto los delantales de color rojo y azul (diferenciados por equipo) y han acudido a la ribera para grabar el momento en el que entran en el camión de para recoger los alimentos para elaborar sus platos.

Están rondando #MasterChef en el Balcón de San Lázaro junto al Puente de Piedra #Zaragoza pic.twitter.com/9bPwCA33Pg — Visús (@DavidVisus) June 1, 2022

Desde primera hora de la mañana, decenas de zaragozanos se han acercado a las vallas para no perderse detalle de todos los preparativos. Por el momento, el rodaje no ha comenzado y entre todos los congregados en la céntrica plaza, el asunto más comentado es la hora a la que comenzarán a cocinar en la plaza y qué famosos están ya en la capital aragonesa. Los que este martes buscaron ya en los medios de comunicación información sobre la jornada informan al resto de zaragozanos que no se han enterado por qué más de la mitad de la plaza está vallada.

Decenas de curiosos se asomaban este miércoles a la vallas que cubren los preparativos del rodaje.

Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, conductores del programa, regresan así a tierras aragonesas, tras las grabaciones en otras ediciones en Formigal y Cerler, así como en Mora de Rubielos. Pero qué aspirantes a chef vendrán con ellos. Eso es un misterio, ya que el programa se graba con antelación y guarda medidas de seguridad para intentar evitar 'spoilers'.

Por ahora, sabemos que en esta próxima edición de ‘Masterchef Celebrity’ los protagonistas son la vedette Norma Duval; la cantante Ruth Lorenzo, representante de España en Eurovisión 2014; las presentadoras Patricia Conde y Lorena Castell; el cómico Xavier Deltell; los actores Eduardo Rosa, Emmanuel Esparza, Manu Baqueiro, Fernando Andina, Pepe Barroso Jr. y Daniela Santiago; la empresaria María Zurita; la diseñadora y jurado de ‘Maestros de la costura’ María Escoté; el periodista Nico Abad y la aristócrata Isabelle Junot.

La identidad de los que se dejen ver por la plaza del Pilar dará pistas de quienes pueden ser los primeros expulsados de esta séptima edición. Por ahora, se ha podido confirmar la presencia de Lorena Castell, Fernando Andina, Nico Abad, Pepe Barroso Jr o Patricia Conde.