Un “fallo informático” podría dejar al Ayuntamiento de Zaragoza sin 7,4 millones por las ayudas al transporte público

Un error informático podría dejar al Ayuntamiento de Zaragoza sin aproximadamente 7,4 millones de euros correspondientes a las ayudas directas para bonificar el transporte público. El Consistorio, según ha denunciado este miércoles Zaragoza en Común (ZEC), tenía hasta el 31 de julio para enviar su solicitud. Y aunque así lo hizo, según ha defendido el portavoz del Ayuntamiento, Víctor Serrano, la ciudad no aparece en la resolución provisional del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).

“Estamos ante un problema y lo primero que hay que hacer es reconocerlo como tal”, ha admitido el también concejal de Urbanismo e Infraestructuras. Para la portavoz de ZEC, Elena Tomás, se trata de un ejemplo más de “mala gestión”. Desde el equipo de gobierno, sin embargo, aseguran que esto “no tiene nada que ver con que no se estuviese atento o trabajando”. “Lo primero que hay que hacer es averiguar dónde está el fallo y lo segundo, ver si es subsanable o no y si va a tener algún tipo de repercusión”, ha dicho Serrano.

Esto mismo, ha explicado el edil, le ha ocurrido a Burgos y a Pamplona. “En otras convocatorias le sucedió a Bilbao. Se quedó fuera por un error administrativo, pero posteriormente, en un real decreto, se atendió la subsanación y pudo acceder a las ayudas”, ha agregado.

El Ayuntamiento se agarra a que ya en el Gobierno de finales de junio se acordó solicitarlas, motivo por el que Serrano dice ser optimista y ha confiado en que la misma resolución que se adoptó con Bilbao se aplique ahora a Zaragoza.

Desde ZEC en común han instado a “poner en marcha todos los mecanismos institucionales necesarios para intentar revertir esta situación”. El Consistorio fue conocedor de la resolución hace unas dos semanas y desde entonces, ha apuntado Serrano, está trabajando. Según ha señalado, se ha vuelto a enviar la documentación oportuna y se está buscando “interlocución con el Ministerio”.

El concejal sostiene que la solicitud se cursó y que “algo que ocurrió con el sistema informático” hizo que no llegase a Madrid. “Se está tratando de ver si falló la plataforma del Ministerio o el error parte del Ayuntamiento. Si hay otras ciudades que han tenido el mismo problema, aplicando el sentido común cabría pensar, con toda cautela, que la capacidad de la plataforma del Ministerio se vio desbordada”, ha indicado.

Sí ha querido dejar claro que el Gobierno de la ciudad hizo en todo momento sus deberes. “Si no hubiese estado atento o no hubiese concurrido tendríamos un problema de índole política irresoluble. Ahora no tendríamos ninguna posibilidad de subsanar ese error, pero no es el caso”, ha remarcado.