Los buses urbanos estrenan los cuadros de marchas que evitaron la huelga en el Pilar

Primer día tras las Fiestas del Pilar y los conductores de los autobuses urbanos de Avanza estrenaron este lunes los nuevos cuadros de marchas que evitaron ‘in extremis’ que los viajeros sufrieran otra huelga en plenos festejos. Los trabajadores exigían que se modificara el tiempo máximo establecido para las rutas porque, según consideraban, era demasiado ajustado. Finalmente, el Ayuntamiento de Zaragoza y la empresa accedieron a hacer cambios en las líneas 21, 24, 39, 42, 44, 52, 53, 55 y C4; que no obstante desde el comité todavía miraban con cierto escepticismo.

Los cuadros de marcha, tal y como explicaban este lunes desde la concesionaria, son los documentos que establecen para cada línea los criterios fundamentales de gestión y, en concreto, el tiempo que invierte cada autobús en llevar a cabo su recorrido completo en cada sentido. Es diferente en función de si se trata de un día laborable, fin de semana o un festivo específico. También depende de la época del año, ya que se tiene en cuenta el tráfico de cada momento –por ejemplo, mucho menor en agosto–, entre otros factores.

Desde la compañía informaron que la revisión se ha llevado a cabo motivada por "la dificultad de cumplir los tiempos teóricos actualmente establecidos en muchas de estas líneas", provocada, según apuntaban, por la pacificación del tráfico que obliga a reducir la velocidad comercial de los autobuses, al pasar algunas vías de 50 kilómetros por hora de velocidad máxima permitida a 30.

Y con el cambio se quiere tratar de evitar que se produzcan retrasos en la llegada de los autobuses, o que circulen de vacío o con muy pocos pasajeros al juntarse en ocasiones dos en la misma parada.

Vehículos de vacío

En las paradas la modificación no era apenas perceptible, según la mayoría de los viajeros que aseguraba haber hecho su trayecto "como cualquier otro día". "No he notado más retraso ni menos, pero sí que es verdad que a veces vienen dos autobuses juntos y si llevas mucho tiempo esperando es un fastidio. Hoy ha ido todo normal", contaba Óscar Llera, tras bajarse de un bus de la línea 21 en el paseo de Pamplona.

Mientras, el presidente de comité, José Manuel Montañés, consideró que la medida era "insuficiente", aunque dijo que todavía debían pasar los días para hacer una valoración más acertada, que compartirán con el Ayuntamiento y Avanza en una reunión organizada para el día 25. No obstante, indicaba que algunos vehículos seguían "yendo de vacío".

Desde el CUT, Javier Anadón sostuvo que "la diferencia es mínima", pero añadió que no se pudo comprobar bien al no salir este lunes toda la flota,

"como suele ocurrir después de los días festivos". "En algunos tramos horarios el cambio es de un minuto, salvo en la línea C4 que se vio que era necesario por su peor frecuencia".